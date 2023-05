Vuoi leggere la scheda di “Corpi celesti” Vol 2 Ribes Halley? “Corpi celesti” Vol 2 Ribes Halley scheda libro e trama

“Corpi celesti” Vol 2 Ribes Halley scheda libro e trama







Genere: romance

Editore: Sperling & Kupfer

Collana: Pandora

Pagine: 352

Data di uscita: 26/04/2023

ISBN: 9788820073855

ISBN ebook: 9788892744165

Prezzo: Euro 17,50

Ebook: Euro 9,99

Trama



Dopo le ultime rivelazioni, Chloe è assolutamente convinta che lei e Hyade siano due pianeti lontani, entrati in collisione solo un attimo, e destinati ad allontanarsi per sempre. La passione e l’attrazione, però, non bastano a farle dimenticare che Hyade è un giocatore di basket di fama mondiale, costantemente sotto quei riflettori che lei detesta, abituata com’è a vivere nascosta dietro l’obiettivo della sua macchina fotografica.

Ma Hyade non è un uomo che sa accettare la sconfitta, in campo come nella vita, ed è disposto a tutto pur di conquistare il cuore di Chloe, anche ad aprirsi davvero con qualcuno. Tuttavia, quando l’amore è sul punto di trionfare, il fato beffardo ha in serbo un ultimo tiro mancino, che mette i due alla prova in un modo che mai avrebbero immaginato. Il sentimento che unisce Hyade e Chloe sarà davvero in grado di sopravvivere a qualunque ostacolo? Dopo “Tempo siderale”, il primo volume di Dance of Bulls, arriva in libreria “Corpi celesti”, il finale della storia di Ribes Halley nata su Wattpad.

Ribes Halley è un’autrice italiana nata nel 1998. Ha una laurea in Scienze Farmaceutiche, ma da sempre ama scrivere racconti e storie di ogni genere. È una divoratrice di serie TV e di fan fiction, e ha iniziato a crearne una perché adora rimuginare sui suoi personaggi preferiti, reali o immaginari che siano. Sua fedele compagna d’avventura è la sua gattina, che si addormenta sempre sulle sue gambe.



“LA MALNATA” DI BEATRICE SALVIONI LA SCHEDA DEL LIBRO E LA TRAMA