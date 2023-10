11 Ottobre 2023

Conflitto in corso: Uccisa la famiglia di Deif mente dell’attacco di Hamas mentre riprendono i razzi da Gaza

da ansa.it

Nel cuore del crescente conflitto tra Israele e Hamas, la situazione nella regione continua a peggiorare. Gli ultimi sviluppi includono l’uccisione della famiglia di Mohammed Deif. Ritenuto il cervello degli attacchi di Hamas a Israele, nonché il ripristino dei razzi da Gaza e l’attacco a un edificio a Sderot.

Sirene di allarme hanno risuonato al confine nord di Israele, portando ulteriori preoccupazioni alla popolazione. L’allarme è emesso per il settore occidentale dell’alta Galilea, nei pressi del villaggio di Arab al-Aramshe. Nella mattinata, un edificio a Sderot, vicino al confine, è colpito dai razzi provenienti dalla Striscia di Gaza.

L’escalation del conflitto è evidente nelle parole del generale Omer Tishler, capo di staff dell’aviazione militare israeliana, che ha affermato: “Stiamo attaccando la Striscia su una scala senza precedenti, poiché quello che sta accadendo è senza precedenti. Un nemico tira razzi e attacca la popolazione civile”.

L’esercito israeliano ha anche reso noto di aver colpito l’Università islamica a Gaza, dichiarando che l’istituzione era utilizzata come centro di addestramento per operativi militari dell’intelligence e per lo sviluppo di armi.

Dall’altra parte, fonti palestinesi hanno riportato che gli attacchi israeliani hanno distrutto la casa di Mohammed Deif, considerato la mente degli attacchi di Hamas a Israele. Questo tragico evento ha portato alla morte di diversi membri della sua famiglia, compreso il figlio e la nipote. Tuttavia, la sorte di Deif rimane sconosciuta, mentre altri parenti sarebbero intrappolati tra le rovine dell’edificio nel sud della Striscia di Gaza.

Nel frattempo, Israele ha cercato di stabilire un contatto con le famiglie degli israeliani rapiti da Hamas, fornendo loro aggiornamenti tramite un centralino dedicato.

La situazione nella Striscia di Gaza è destinata a peggiorare ulteriormente, poiché è previsto un’interruzione della fornitura di elettricità intorno alle 14:00 ora locale. Questo aggiunge un ulteriore livello di difficoltà per la popolazione già duramente colpita dal conflitto.

Inoltre, è emerso che Israele ha risposto a un attacco proveniente dal Libano, segnando un’escalation delle tensioni nella regione.

Nel complesso, il conflitto in corso tra Israele e Hamas continua a causare morte e distruzione, suscitando preoccupazione a livello internazionale. Gli Stati Uniti, insieme ad altri paesi, stanno cercando di creare un corridoio per consentire ai civili di Gaza e agli americani di sfuggire al conflitto, dimostrando la gravità della situazione.

Allo stesso tempo, l’esercito israeliano ha rivelato di avere schierato un grande contingente di 300.000 soldati vicino alla Striscia di Gaza per garantire la sicurezza della popolazione israeliana e limitare la capacità militare di Hamas.

Il conflitto in corso continua a destare preoccupazione a livello mondiale, mentre la comunità internazionale cerca soluzioni per porre fine a questa violenta escalation.

LA CRISI TRA ISRAELE E GAZA: OSTAGGI E TENSIONI AUMENTANO