“”Concerto di Natale da Assisi” RaiPlay 25 dicembre 2024 (VIDEO)

Concerto di Natale da Assisi: un evento imperdibile su RaiPlay

Il Concerto di Natale da Assisi torna con la sua 39ª edizione, un appuntamento di grande importanza culturale e musicale. Poi, si conferma uno degli eventi più seguiti del periodo natalizio. Inoltre, l’evento si tiene nella suggestiva Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, una location unica che amplifica l’atmosfera spirituale del Natale.

Un messaggio di pace al centro dell’evento

Il tema centrale del concerto di quest’anno è la pace. Poi, la scelta degli artisti riflette questo messaggio universale. Inoltre, sul palco si esibiscono tre talenti provenienti da territori segnati dai conflitti: il soprano Ekaterina Bakanova, la cantante palestinese Amal Markus e il violinista israeliano Itamar Zorman. Questi artisti, attraverso la musica, portano un messaggio di speranza e dialogo.

Un’orchestra d’eccezione

L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta dal maestro David Giménez, offre una performance di altissimo livello. Poi, il Coro Maghini, preparato dal maestro Claudio Chiavazza, arricchisce l’esibizione con il suo contributo vocale. Inoltre, il pubblico può apprezzare l’esecuzione di brani classici e contemporanei, pensati per celebrare il Natale in modo unico.

Artisti straordinari sul palco

Il soprano Ekaterina Bakanova incanta con la sua voce straordinaria. Poi, Amal Markus aggiunge un tocco speciale con il suo stile autentico. Inoltre, Itamar Zorman conquista il pubblico con la sua maestria al violino. Ogni artista regala un momento di grande intensità emotiva, creando un’atmosfera magica.

Dove seguire il concerto

Il Concerto di Natale da Assisi viene trasmesso su Rai 1 e reso disponibile su RaiPlay. Poi, chi non può vederlo in diretta può usufruire della replica. Inoltre, la piattaforma digitale consente di rivedere l’evento in qualsiasi momento, rendendolo accessibile a tutti.

Un evento da non perdere

Questo concerto rappresenta un momento di riflessione e celebrazione. Poi, unisce tradizione e innovazione, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile. Inoltre, la musica diventa il veicolo per un messaggio universale di pace, fraternità e speranza.

Segui il Concerto di Natale da Assisi su Rai 1 o RaiPlay e lasciati ispirare dalla bellezza della musica e del suo significato.

