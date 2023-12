“Concerto di Capodanno del Coro dell’Antoniano 2024” RaiPlay (VIDEO)

31 Dicembre 2023

Il cuore del Trentino diventa il palcoscenico di un’esperienza musicale straordinaria con il “Concerto di Capodanno del Coro dell’Antoniano 2024”. Il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano, accompagnato da numerosi ospiti, offre uno spettacolo magico che si snoda attraverso il legame con la Giornata Mondiale della Pace, celebrata proprio il 1° gennaio. Questo evento emozionante sarà trasmesso su Rai 1 e sarà disponibile in replica su RaiPlay, permettendo agli spettatori di vivere e rivivere la bellezza di questa straordinaria performance.

Il Cuore del Trentino: Una Cornice Incantevole per il Concerto di Capodanno

Il Trentino, con la sua bellezza mozzafiato e la sua atmosfera incantevole, si prepara ad accogliere il “Concerto di Capodanno del Coro dell’Antoniano 2024”. Il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano, guidato dalla talentuosa Sabrina Simoni, sarà il protagonista di questo evento unico che cattura lo spirito festoso dell’anno nuovo.

Un Messaggio di Pace Attraverso la Musica

In sintonia con la Giornata Mondiale della Pace, il concerto si propone di trasmettere un messaggio universale di armonia e solidarietà. I giovani talenti del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano offriranno interpretazioni cupe e coinvolgenti, creando un legame emozionante tra la musica e il tema della pace. La direzione di Sabrina Simoni assicura un’esperienza musicale straordinaria, mentre le voci di Simona e Ricky Tognazzi si uniscono al coro per aggiungere un tocco speciale a questa performance indimenticabile.

“Concerto di Capodanno del Coro dell’Antoniano 2024” RaiPlay – Trasmissione su Rai 1 e Replica su RaiPlay

Rai 1 porta questo evento straordinario direttamente nelle case degli italiani, con la trasmissione in prima serata del “Concerto di Capodanno del Coro dell’Antoniano 2024”. La magia del Trentino si diffonderà attraverso gli schermi televisivi, portando la gioia e la bellezza di questa celebrazione unica a spettatori di tutte le età. Per coloro che non possono assistere in diretta, RaiPlay offre la possibilità di vedere la replica del concerto, garantendo un accesso flessibile a questa esperienza indimenticabile.

RaiPlay: Rivivi l’Emozione del Concerto Quando Vuoi

Con RaiPlay, il pubblico ha l’opportunità di rivivere l’emozione del “Concerto di Capodanno del Coro dell’Antoniano 2024” in qualsiasi momento. La piattaforma di streaming di Rai consente agli spettatori di accedere al video completo dell’esibizione, consentendo di immergersi nell’atmosfera magica del concerto anche dopo la sua trasmissione iniziale. Basta un clic per ritrovarsi nel cuore del Trentino insieme al Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano e agli ospiti speciali.

Coro dell’Antoniano: Una Tradizione di Eccellenza Musicale

Il “Concerto di Capodanno del Coro dell’Antoniano 2024” è il culmine di una lunga tradizione di eccellenza musicale. Il Coro dell’Antoniano ha una storia ricca di performance memorabili e contributi significativi alla cultura musicale italiana. Questo concerto speciale è un omaggio alla maestria e alla passione che il Coro dell’Antoniano ha portato nei cuori degli spettatori per anni.

“Concerto di Capodanno del Coro dell’Antoniano 2024” RaiPlay – Un’Esperienza Musicale per Tutta la Famiglia

Questo concerto non è solo un evento musicale straordinario, ma anche un’occasione per tutta la famiglia di condividere momenti speciali insieme. I giovani membri del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano portano un tocco di freschezza e vitalità al palco, rendendo l’esperienza coinvolgente per gli spettatori di tutte le età. La musica diventa così un collante che unisce generazioni diverse in una celebrazione comune.

Conclusioni: Un Inizio Magico per il 2024 con il Coro dell’Antoniano

In conclusione, il “Concerto di Capodanno del Coro dell’Antoniano 2024” promette di essere un’esperienza indimenticabile, unendo la bellezza del Trentino con la magia della musica. Rai 1 e RaiPlay offrono agli spettatori l’opportunità di accedere a questo evento straordinario in modo conveniente, garantendo che il messaggio di pace e di armonia trasmesso attraverso la musica raggiunga il cuore di tutti. Preparati a unire la tua voce virtuale a quella del Coro dell’Antoniano e a dare il benvenuto al nuovo anno con un’esplosione di gioia e melodia.

