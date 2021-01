Vuoi guardare il video del “Concerto dell’Epifania 2021 Rai 1”?

“Concerto dell’Epifania 2021 Rai 1” (VIDEO)

da raiplay.it

“Concerto dell’Epifania 2021 Rai 1” è l’evento dal Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, a Napoli, condotto da Arianna Ciampoli. L’Orchestra Partenopea di Santa Chiara, poi, esegue dal vivo, a porte chiuse, i brani previsti per questa XXVI edizione con la direzione del Maestro Adriano Pennino. Il tema scelto, inoltre, è ‘Abbracciami’, per richiamare l’attuale complicato contesto pandemico. Ma anche, inoltre, per la necessità di sperimentare nuovi paradigmi di socialità e di incontro.

