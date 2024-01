17 Gennaio 2024

Claudio Amendola frena sul ritorno de “I Cesaroni”: “Dovremmo stare un po’ zitti perché ci vuole pazienza”

da fanpage.it

Un Nuovo Capitolo della Serie Amata

Claudio Amendola, noto interprete di Giulio Cesaroni nella serie televisiva “I Cesaroni”, ha condiviso alcune riflessioni sulla tanto attesa nuova stagione, ufficializzata recentemente da Antonello Fassari. In un’intervista a Tag24, Amendola ha consigliato un approccio più riservato in queste settimane, sottolineando la necessità di pazienza.

La Conferma della Nuova Stagione

Antonello Fassari, il volto di Cesare Cesaroni, ha dato conferma dell’arrivo di una settima stagione de I Cesaroni, annunciando il suo ritorno sul set della Garbatella a giugno. Questa notizia, da tempo oggetto di speculazioni e desideri dei fan, ha finalmente ottenuto un via libera ufficiale. Tuttavia, Claudio Amendola ha temperato l’entusiasmo generale, mettendo in evidenza l’importanza di mantenere una certa riservatezza durante questo periodo di attesa.

Claudio Amendola frena sul ritorno de “I Cesaroni”: “Dovremmo stare un po’ zitti perché ci vuole pazienza” – Le Parole di Amendola sul Ritorno della Serie

In un precedente intervento a Verissimo, Amendola aveva rilasciato dichiarazioni enigmatiche sul possibile ritorno della serie, a dieci anni dall’ultima puntata. Ora, desideroso di evitare la divulgazione di informazioni premature, ha sottolineato: “La notizia non è nuova, ma tutti noi dovremmo stare un pochino più zitti in queste settimane altrimenti non escono notizie veritiere in toto”. Ha poi aggiunto con un tono rassicurante: “Io non posso commentare o dire altro, dico solo che ci vuole un po di pazienza anche se alcuni miei colleghi si fanno prendere dall’entusiasmo”.

Cosa Aspettarci dalla Nuova Stagione

Sulla settima stagione de I Cesaroni, le informazioni attuali indicano che le riprese dovrebbero iniziare a giugno. Il ritorno dei protagonisti nella storica cornice della Garbatella a Roma sembra essere imminente. Nonostante non siano stati rivelati dettagli sul cast completo, Alessandra Mastronardi ha espresso chiaramente che, nel caso in cui la serie facesse un ritorno, lei non parteciperà e non la seguirà. Queste dichiarazioni hanno generato un dibattito, ma l’attrice ha sottolineato la sua eterna gratitudine alla produzione e al ruolo di Eva Cudicini.

