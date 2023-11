“Circeo” serie tv Rai 1 puntata 21 novembre 2023 (VIDEO)

20 Novembre 2023

21 novembre 2023

Il 21 novembre 2023, Rai 1 ha trasmesso un’emozionante puntata della serie TV “Circeo”, portando gli spettatori indietro nel tempo al 1975, nel quartiere popolare della Montagnola. Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, due giovani piene di vita, si trovano coinvolte in un’esperienza terribile quando accettano di accompagnare un gruppo di ragazzi della Roma bene a una festa al mare.

Un Incubo al Circeo

La gita, inizialmente pensata come un momento di divertimento, si trasforma in un incubo. Le due ragazze vengono sequestrate, picchiate e violentate per ore in una villa al Circeo. Il culmine drammatico è raggiunto quando vengono erroneamente ritenute morte e rinchiuse nel bagagliaio di una Fiat 127. Tuttavia, una delle ragazze è ancora viva, e il suo destino è ora al centro della trama avvincente di “Circeo”.

Teresa Capogrossi e la Difesa delle Vittime

In quei giorni tumultuosi, Teresa Capogrossi, un’avvocata femminista, si trova a dover affrontare resistenze di ogni tipo mentre si impegna nella difesa delle vittime di stupro. La serie offre uno sguardo appassionante sulla lotta di Capogrossi nel destreggiarsi tra gli ostacoli per portare giustizia e consapevolezza sulla violenza di genere.

Guarda in Streaming su RaiPlay

Per chi si è perso l’ultima puntata o desidera rivivere l’emozione, la serie “Circeo” è disponibile in streaming su RaiPlay. L’app offre un accesso conveniente a tutti gli episodi, consentendo agli spettatori di immergersi nella storia avvincente quando e dove desiderano.

Il Cast e gli Episodi

La serie vanta un cast straordinario che porta in vita i personaggi e le sfumature della storia. Con episodi ricchi di tensione e drammaticità, “Circeo” promette di mantenere gli spettatori incollati allo schermo, svelando passo dopo passo la complessità di questa storia basata su eventi reali.

Quante Puntate Sono?

Una domanda che molti si pongono è: quante puntate sono previste per “Circeo”? La serie offre un’immersione prolungata nella trama, con episodi che si sviluppano per svelare la verità dietro gli eventi del 1975. Gli spettatori saranno sicuramente ansiosi di seguire la serie fino alla sua conclusione avvincente. Ma, insomma, quante puntate sono? Stiamo parlando di 6 episodi divisi in tre appuntamenti in prima serata.

In conclusione, la puntata del 21 novembre 2023 di “Circeo” su Rai 1 ha catturato l’attenzione degli spettatori, portando alla luce una storia avvincente e toccante. Con il suo cast eccezionale, trama coinvolgente e possibilità di streaming su RaiPlay, la serie si conferma come un imperdibile appuntamento televisivo.

