Vuoi guardare il video di "Ciao Stefano amico per sempre RaiPlay"?

“Ciao Stefano amico per sempre RaiPlay” (VIDEO)

da raiplay.it

“Ciao Stefano amico per sempre RaiPlay” è l’ultimo concerto dei Pooh a San Siro per rivivere lo spettacolare evento del tour Reunion. L’ultima notte insieme, poi, in occasione dei 50 anni della loro carriera artistica. Prima del concerto, inoltre, c’è un’intervista a Stefano D’Orazio registrata durante il tour. Lo show, poi, prevede momenti di spettacolo dove si alternano esibizioni musicali della storica Band e momenti di racconto. Dove, inoltre, si ripercorre la loro avventura artistica e umana. Nell’ambito della serata, poi, intervengono amici, cantanti e vari ospiti.

