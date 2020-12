Vuoi guardare il video di “All Together Now Canale 5” puntata 5 dicembre 2020?

“All Together Now Canale 5” puntata 5 dicembre 2020 (VIDEO)

da mediasetplay.it

“All Together Now Canale 5”, puntata 5 dicembre 2020, è lo show musicale con alla conduzione Michelle Hunziker. Insieme a lei, poi, una giuria vip, che si aggiunge al Muro Umano, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Dodici concorrenti, inoltre, si sfideranno per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Comunque, è lo show musicale con alla conduzione Michelle Hunziker.

Insieme a lei, poi, una giuria vip, che si aggiunge al Muro Umano, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Dodici concorrenti, inoltre, si sfideranno per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Tuttavia, è lo show musicale con alla conduzione Michelle Hunziker. Insieme a lei, poi, una giuria vip, che si aggiunge al Muro Umano, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Dodici concorrenti, inoltre, si sfideranno per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Perciò, è lo show musicale con alla conduzione Michelle Hunziker. Insieme a lei, poi, una giuria vip.

“All Together Now Canale 5”, puntata 5 dicembre 2020, è lo show musicale con alla conduzione Michelle Hunziker. Insieme a lei, poi, una giuria vip, che si aggiunge al Muro Umano, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Dodici concorrenti, inoltre, si sfideranno per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Comunque, è lo show musicale con alla conduzione Michelle Hunziker.

Insieme a lei, poi, una giuria vip, che si aggiunge al Muro Umano, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Dodici concorrenti, inoltre, si sfideranno per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Tuttavia, è lo show musicale con alla conduzione Michelle Hunziker. Insieme a lei, poi, una giuria vip, che si aggiunge al Muro Umano, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Dodici concorrenti, inoltre, si sfideranno per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Perciò, è lo show musicale con alla conduzione Michelle Hunziker. Insieme a lei, poi, una giuria vip.

“ALL TOGETHER NOW” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 5 DICEMBRE 2020

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO