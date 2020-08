Vuoi guardare il video di “Ciak Junior” Canale 5 puntata 9 agosto 2020?

“Ciak Junior” Canale 5 puntata 9 agosto 2020 (VIDEO)

da mediasetplay.it

“Ciak Junior” Canale 5″, puntata 9 agosto 2020, è un progetto internazionale di cortometraggi, scritti e interpretati dai ragazzi per i ragazzi. Con l’intento, poi, di spiegare agli studenti come nasce un prodotto audiovisivo. I ragazzi, inoltre, supervisionati dai fratelli Francesco e Sergio Manfio, prendono parte a tutte le fasi produttive del cortometraggio. Dalla scrittura del soggetto alla recitazione, fino, poi, alle riprese. Comunque, è un progetto internazionale di cortometraggi, scritti e interpretati dai ragazzi per i ragazzi.

