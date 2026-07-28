28 Luglio 2026

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Chicago PD 13 streaming: episodi su Mediaset Infinity e Italia 1 – 29 luglio 2026 (VIDEO)

La squadra di Voight torna in prima serata – Chicago PD 13 streaming: episodi su Mediaset Infinity e Italia 1 – 29 luglio 2026

La tredicesima stagione riporta il pubblico nel cuore dell’Unità d’Intelligence guidata da Hank Voight. Italia 1 propone i nuovi appuntamenti in prima serata, mantenendo uno spazio importante per uno dei polizieschi americani più longevi. La storia riprende dopo una fase particolarmente difficile per il gruppo, costretto a ricostruire rapporti, fiducia e stabilità. Voight deve ancora una volta difendere la sua squadra, senza rinunciare ai metodi estremi che hanno sempre caratterizzato il personaggio. Gli agenti affrontano omicidi, traffici criminali e situazioni capaci di coinvolgere intere comunità. Parallelamente, le vicende personali continuano a influenzare le scelte professionali dei protagonisti. La serie conserva quindi la propria struttura tradizionale, fondata su azione, indagini e forti dilemmi morali. Il nuovo ciclo televisivo permette agli spettatori italiani di ritrovare personaggi ormai diventati familiari.

La trama della nuova stagione – Chicago PD 13 streaming: episodi su Mediaset Infinity e Italia 1 – 29 luglio 2026 (VIDEO)

La narrazione parte dalle conseguenze che hanno colpito l’Unità d’Intelligence nel precedente finale. Hank Voight deve lavorare per ricostruire il gruppo e riconquistare la fiducia del dipartimento. Ogni agente torna in servizio portando con sé ferite, dubbi e questioni ancora irrisolte. I nuovi casi coinvolgono spesso quartieri e comunità con legami diretti verso Burgess, Ruzek e gli altri componenti della squadra. Le indagini mettono così alla prova non soltanto le capacità investigative, ma anche i rapporti personali. La linea tra giustizia, vendetta e protezione diventa nuovamente molto sottile. Voight continua a muoversi in questa zona grigia, assumendosi responsabilità che potrebbero costargli caro. La produzione mantiene quindi quel tono duro e realistico che accompagna la serie fin dal debutto.

Il ruolo centrale di Hank Voight – Chicago PD 13 streaming: episodi su Mediaset Infinity e Italia 1 – 29 luglio 2026

Jason Beghe torna nei panni del sergente Hank Voight, figura decisiva dell’intero racconto. Il protagonista continua a guidare il gruppo con fermezza, esperienza e una concezione molto personale della giustizia. Le sue decisioni provocano spesso conflitti con superiori, colleghi e istituzioni. Tuttavia, Voight considera la squadra una famiglia e cerca sempre di proteggerla dalle conseguenze più gravi. La nuova stagione lo costringe a ricostruire la credibilità dell’Unità dopo il suo scioglimento. Il sergente deve quindi dimostrare che i suoi agenti restano indispensabili nella lotta contro il crimine cittadino. Questo percorso mette in evidenza anche le fragilità di un uomo abituato a non mostrare debolezze. Jason Beghe conserva così il ruolo di punto di riferimento emotivo e narrativo della produzione.

Burgess e Ruzek dopo il matrimonio – Chicago PD 13 streaming: episodi su Mediaset Infinity e Italia 1 – 29 luglio 2026 (VIDEO)

Kim Burgess e Adam Ruzek affrontano una nuova fase della loro relazione dopo il matrimonio. I due personaggi devono conciliare la vita familiare con un lavoro che li espone continuamente al pericolo. Burgess mantiene il proprio approccio empatico, ma non rinuncia alla determinazione necessaria durante le indagini. Ruzek torna invece nell’Unità con il desiderio di ritrovare equilibrio e sicurezza. La loro unione non elimina le difficoltà costruite nelle stagioni precedenti, ma offre una base più solida. Alcuni casi coinvolgono direttamente la comunità nella quale vivono e lavorano, aumentando la pressione sulla coppia. Le responsabilità verso Makayla continuano inoltre a influenzare le loro decisioni. La nuova stagione approfondisce quindi un rapporto che rappresenta da anni uno dei nuclei sentimentali della serie.

I protagonisti dell’Unità d’Intelligence – Chicago PD 13 streaming: episodi su Mediaset Infinity e Italia 1 – 29 luglio 2026

Il gruppo conserva molti dei volti che hanno accompagnato il pubblico nelle stagioni precedenti. Marina Squerciati interpreta Kim Burgess, mentre Patrick John Flueger torna come Adam Ruzek. LaRoyce Hawkins veste nuovamente i panni di Kevin Atwater, agente esperto e profondamente legato alla propria comunità. Benjamin Levy Aguilar interpreta Dante Torres, ancora segnato dalle difficoltà personali affrontate durante il precedente ciclo narrativo. Amy Morton torna nel ruolo di Trudy Platt, presenza autorevole e ironica all’interno del distretto. Jason Beghe guida naturalmente il cast nei panni di Hank Voight. Il gruppo deve adattarsi anche all’arrivo di nuovi componenti, capaci di modificare equilibri consolidati. La forza della produzione continua così a dipendere da un cast corale, nel quale ogni personaggio trova uno spazio preciso.

L’arrivo della nuova agente Eva Imani – Chicago PD 13 streaming: episodi su Mediaset Infinity e Italia 1 – 29 luglio 2026 (VIDEO)

Tra le novità più importanti compare Eva Imani, interpretata da Arienne Mandi. Il personaggio arriva nell’Unità dopo un’esperienza maturata in un reparto specializzato nelle armi e negli esplosivi. Imani possiede un carattere determinato e un metodo operativo capace di ricordare alcune caratteristiche dello stesso Voight. Il suo ingresso avviene in una fase delicata, mentre la squadra prova a ritrovare compattezza. La nuova agente deve quindi conquistare la fiducia di colleghi abituati a lavorare insieme da molti anni. Le sue scelte provocano tensioni, ma aprono anche nuove possibilità narrative. Il rapporto con Voight assume progressivamente un peso importante nel corso della stagione. Arienne Mandi entra così stabilmente in un universo televisivo già molto conosciuto dal pubblico internazionale.

Quante puntate compongono il nuovo ciclo – Chicago PD 13 streaming: episodi su Mediaset Infinity e Italia 1 – 29 luglio 2026

La tredicesima stagione comprende complessivamente ventuno puntate nella programmazione originale americana. Ogni capitolo sviluppa un’indagine principale, accompagnata dalle vicende personali dei diversi agenti. La struttura resta quella classica del procedural, ma molte storie proseguono durante l’intero arco narrativo. Il primo appuntamento porta il titolo originale Consequences e riparte dalle difficoltà vissute dall’Unità. La stagione arriva poi fino al ventunesimo capitolo, intitolato Born or Made. Tra il debutto e il finale trovano spazio casi dedicati a Voight, Burgess, Ruzek, Atwater, Torres, Platt e Imani. Questa costruzione permette alla produzione di approfondire progressivamente tutti i componenti della squadra. Gli spettatori italiani possono quindi seguire una storia ampia, capace di alternare singole indagini e sviluppi duraturi.

Come seguire la diretta su Italia 1 – Chicago PD 13 streaming: episodi su Mediaset Infinity e Italia 1 – 29 luglio 2026 (VIDEO)

Italia 1 trasmette la nuova stagione a partire da mercoledì 22 luglio 2026. La programmazione colloca la serie in prima serata, confermando il legame della rete con il ciclo One Chicago. Gli spettatori possono seguire gli appuntamenti attraverso il normale segnale televisivo del canale. In alternativa, la diretta di Italia 1 risulta accessibile anche attraverso la piattaforma digitale del gruppo. Questa soluzione permette di guardare la programmazione tramite computer, smartphone, tablet e televisori compatibili. Per utilizzare tutti i servizi disponibili può risultare necessaria la registrazione gratuita. Gli orari possono comunque subire variazioni legate alle scelte di palinsesto. Conviene quindi controllare la guida televisiva ufficiale prima di ogni nuovo appuntamento.

Dove recuperare le puntate dopo la messa in onda – Chicago PD 13 streaming: episodi su Mediaset Infinity e Italia 1 – 29 luglio 2026

Mediaset Infinity ospita una pagina ufficiale dedicata alla tredicesima stagione. Gli utenti possono utilizzarla per cercare informazioni, contenuti disponibili e appuntamenti televisivi. La presenza delle singole puntate nel catalogo può dipendere dagli accordi relativi ai diritti digitali. Per questo motivo conviene verificare direttamente la scheda della serie dopo ogni trasmissione. Il portale permette inoltre di accedere alla diretta di Italia 1 attraverso dispositivi collegati a Internet. La ricerca interna facilita l’individuazione della stagione e degli eventuali contenuti associati. Chi perde un appuntamento televisivo può quindi controllare la piattaforma per trovare la replica disponibile. Mediaset Infinity rappresenta il principale punto di riferimento digitale per seguire la programmazione italiana della serie.

Perché recuperare la serie poliziesca – Chicago PD 13 streaming: episodi su Mediaset Infinity e Italia 1 – 29 luglio 2026 (VIDEO)

La produzione resta una scelta adatta agli appassionati di racconti investigativi intensi e realistici. Ogni caso porta gli agenti dentro quartieri segnati da criminalità, tensioni sociali e rapporti complessi con le istituzioni. Il pubblico ritrova personaggi costruiti nel corso di molti anni, ma anche nuovi equilibri capaci di rinnovare la formula. Voight continua a rappresentare un protagonista controverso, pronto a superare i limiti pur di ottenere giustizia. Burgess, Ruzek, Atwater, Torres e Platt aggiungono prospettive differenti allo stesso lavoro. L’arrivo di Imani introduce inoltre una nuova energia all’interno del gruppo. La tredicesima stagione conserva così l’identità tradizionale del titolo senza rinunciare a sviluppi importanti. Italia 1 e Mediaset Infinity permettono al pubblico italiano di seguire questo nuovo capitolo dell’universo One Chicago.

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