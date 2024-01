1 Gennaio 2024

Chiara Ferragni ‘torna’ sui social in un video di Fedez del Capodanno ‘anticipato’ per i figli

Chiara Ferragni ‘torna’ sui social in un video di Fedez del Capodanno ‘anticipato’ per i figli

da corriere.it

Il Ritorno di Chiara Ferragni sui Social

Dopo una lunga assenza dai social media, Chiara Ferragni, l’influencer con milioni di follower, è riapparsa grazie a un video condiviso da suo marito, Fedez, durante la serata dell’ultimo dell’anno. La coppia ha festeggiato insieme ai loro due bambini, Leone e Vittoria, insieme ad altri familiari e amici selezionati. La sua riapparizione segue un periodo di silenzio, seguito al caso del pandoro, in cui l’Antitrust ha inflitto una multa per pratica commerciale scorretta.

Chiara Ferragni ‘torna’ sui social in un video di Fedez del Capodanno ‘anticipato’ per i figli – Il video del finto Capodanno

Nel video, la famiglia Ferragni-Fedez sembra essere riunita e felice durante un festeggiamento con tanto di countdown. Tuttavia, il trucco è svelato quando Chiara mostra il telefono e rivela che l’orario è solo le 21:07. L’evento sembra essere un finto Capodanno, un anticipo per permettere ai bambini di partecipare alle celebrazioni prima di andare a letto all’orario solito. Fedez appare particolarmente attivo e normale, mentre la famiglia cerca di trasmettere un senso di serenità.

L’atmosfera sottotono

Nonostante i sorrisi e i brindisi, l’atmosfera sembra essere sottotono. La famiglia, comprensibilmente, sta affrontando il nuovo anno con il desiderio di serenità e normalità. La location dell’evento sembra essere la loro nuova casa a Citylife, recentemente mostrata in dettaglio sui social. Il 2024 sarà un anno di ricostruzione per Chiara, specialmente per quanto riguarda la sua immagine pubblica.

Chiara Ferragni ‘torna’ sui social in un video di Fedez del Capodanno ‘anticipato’ per i figli – Il contesto della vicenda del Pandoro

La recente multa inflitta dall’Antitrust a due società di Chiara Ferragni riguarda la pratica commerciale scorretta nel caso del pandoro “Pink Christmas”. La situazione ha portato a un periodo di assenza dalla vita pubblica per Chiara, che è stata coinvolta in polemiche e inchieste penali. Dopo l’evento, Chiara è stata vista pubblicamente solo una volta, accompagnando i figli al Parco Sempione a Milano.

Reazioni e commenti

Il video postato ha suscitato una varietà di reazioni tra i follower. Molti hanno inviato auguri e complimenti, mentre altri hanno espresso satira e ironia. Alcuni commenti riflettono la delusione e la rabbia di alcuni fan nei confronti della coppia. Le opinioni sono divise, con chi sostiene e chi critica, come spesso accade nel mondo dei social media.

La variegata reazione dei follower

La sezione commenti è un mix di auguri sinceri, critiche, satire e anche insulti. Molti commentatori sottolineano l’aspetto della depressione e del giudizio mediatico che la coppia sta affrontando. Alcuni fan sono delusi, altri rimangono critici e sarcastici. La variegata reazione riflette la complessità delle dinamiche sociali e delle aspettative nei confronti dei personaggi pubblici.

Conclusioni: un nuovo inizio per il 2024

Il finto Capodanno segna l’inizio di un nuovo anno per Chiara Ferragni e Fedez. Mentre affrontano le sfide e le critiche, la coppia cerca di trasmettere un messaggio di normalità e serenità. Il 2024 sarà probabilmente un anno di riflessione e ricostruzione, in cui la coppia cercherà di superare le controversie passate e costruire un futuro positivo. Resta da vedere come la loro immagine pubblica si evolverà nel corso dell’anno.

MIRIAM LEONE DIVENTA MAMMA: E’ NATO IL FIGLIO ORLANDO LEONE CARULLO