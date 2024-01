12 Gennaio 2024

“Chi segna vince”: il film con Michael Fassbender racconta una storia di riscatto

da today.it

Una commedia incantevole

Un’affascinante commedia ricca di umanità si svela sul grande schermo, narrando una storia vera di riscatto conquistato sui campi di calcio più remoti e improbabili del mondo. “Chi segna vince,” diretto da Taika Waititi, già noto per il suo acclamato film “Jo Jo Rabbit,” fa il suo ingresso nelle sale italiane il 11 gennaio. Il protagonista indiscusso di questa vicenda è Michael Fassbender, nel ruolo del tormentato e irascibile allenatore Thomas Rongen, affiancato da Oscar Kightley nel ruolo testardo di Tavita, presidente della Federazione Calcio delle Samoa Americane. Elisabeth Moss interpreta Gail, l’ex moglie di Rongen, mentre i giocatori sono magistralmente interpretati da Kaimana (Jaina) e Beulah Koane (Daru). Il regista stesso si concede un cameo nel ruolo del divertente pastore della piccola comunità dell’isola.

Nel 2001, una domanda pervadeva il mondo del calcio: qual è la peggiore nazionale al mondo? Un quesito difficile da risolvere, dato il gran numero di variabili coinvolte. Tuttavia, in quell’anno, c’era una certezza: la nazionale di calcio peggiore di tutti i tempi era quella delle Samoa Americane. Questo arcipelago, situato nel Pacifico e appartenente agli Stati Uniti, comprende circa 57.000 abitanti. Durante le qualificazioni ai Mondiali del 2002, la squadra nazionale delle Samoa Americane subì una sconfitta storica contro l’Australia, con un incredibile punteggio di 31-0, conferendo involontariamente al portiere Salapu un posto nella storia. Dieci anni dopo questo imbarazzante episodio, un ex campione di calcio, ora allenatore in declino, viene incaricato di riscattare la squadra peggiore del mondo.

Una missione improbabile

Il protagonista, Thomas Rongen, vive un viaggio esistenziale di riscatto e rinascita mentre si avvicina alla squadra delle Samoa Americane. Il suo primo impatto con il piccolo paese, le sue usanze, la sua gente e la sua mentalità è scoraggiante. Saranno necessari umiltà, la saggezza della popolazione locale e il coraggio di aprirsi per riaccendere la passione per il calcio, ridare significato alla sua vita e superare il suo doloroso passato.

“Chi segna vince” è una commedia brillante che, senza colpi di scena eclatanti, arriva dritta al cuore degli spettatori. Sfruttando una storia vera di calcio e umanità, il film esplora il lato meno noto del mondo calcistico, lontano dai riflettori e dai miliardi. La trama, seppur semplice, è ricca di umorismo e grazia, raccontando di un uomo solitario e di una comunità remota che si incontrano, si scontrano e alla fine si comprendono. Insieme, affrontano la più improbabile delle sfide per una squadra di calcio: segnare il primo gol nella storia della loro nazionale, cancellando l’onta di una sconfitta indecorosa e dimostrando che anche nelle regioni più remote del Pacifico ci sono talenti capaci di riempire di gioia i cuori segnando un gol.

Il confronto tra due mondi diversi

Il contrasto tra l’arrabbiato e sconfitto allenatore-isola, interpretato magistralmente da Michael Fassbender, e il ritmo tranquillo dell’isola crea un affascinante conflitto. La storia esplora la lenta ma determinata ricerca di riscatto della piccola comunità e dei giovani calciatori impreparati che l’allenatore deve trasformare in una squadra competitiva. Il film offre un percorso avvincente di avvicinamento, scontro, scoperta e comprensione tra il burbero allenatore e i suoi ragazzi. Entrambe le parti cercano la rivincita, e il confine tra chi sta salvando chi diventa sempre più sfumato fino alla conclusione.

Una storia di unione e riscatto

“Chi segna vince” non è solo una storia di calcio, ma una narrazione di unione e riscatto. Le parole sagge e entusiaste di Tavita e la determinazione della squadra disillusa guidano il protagonista verso la strada giusta, facendogli capire che l’unione fa la forza e che nella vita c’è sempre un secondo tempo. Il film trasmette un messaggio di speranza, dimostrando che anche le sfide più piccole possono portare a vittorie straordinarie quando si è uniti e determinati.

