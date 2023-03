Vuoi guardare il video di “Che Dio ci aiuti 7” RaiPlay episodio 19?

“Che Dio ci aiuti 7” RaiPlay episodio 19 (VIDEO)

da raiplay.it

“Che Dio ci aiuti 7” RaiPlay, episodio 19, racconta di Suor Costanza che non c’è più. Così, poi, il Convento passa nelle mani di Suor Angela. Quest’ultima, inoltre, forse per la nuova responsabilità, diventa ‘precisina’. Inoltre, la prima a soffrirne è Azzurra, che cerca di ‘scuoterla’, sperando che torni come prima. Poi, Emiliano organizza il suo matrimonio. Ma, inoltre, è alle prese con una paziente, Luisa, Mamma del piccolo Elia. Comunque, racconta di Suor Costanza che non c’è più. Così, poi, il Convento passa nelle mani di Suor Angela. Quest’ultima, inoltre, forse per la nuova responsabilità, diventa ‘precisina’.

Inoltre, la prima a soffrirne è Azzurra, che cerca di ‘scuoterla’, sperando che torni come prima. Poi, Emiliano organizza il suo matrimonio. Ma, inoltre, è alle prese con una paziente, Luisa, Mamma del piccolo Elia. Tuttavia, racconta di Suor Costanza che non c’è più. Così, poi, il Convento passa nelle mani di Suor Angela. Quest’ultima, inoltre, forse per la nuova responsabilità, diventa ‘precisina’. Inoltre, la prima a soffrirne è Azzurra, che cerca di ‘scuoterla’, sperando che torni come prima. Poi, Emiliano organizza il suo matrimonio.

“Che Dio ci aiuti 7” RaiPlay, episodio 19, racconta di Suor Costanza che non c’è più. Così, poi, il Convento passa nelle mani di Suor Angela. Quest’ultima, inoltre, forse per la nuova responsabilità, diventa ‘precisina’. Inoltre, la prima a soffrirne è Azzurra, che cerca di ‘scuoterla’, sperando che torni come prima. Poi, Emiliano organizza il suo matrimonio. Ma, inoltre, è alle prese con una paziente, Luisa, Mamma del piccolo Elia. Comunque, racconta di Suor Costanza che non c’è più. Così, poi, il Convento passa nelle mani di Suor Angela. Quest’ultima, inoltre, forse per la nuova responsabilità, diventa ‘precisina’.

Inoltre, la prima a soffrirne è Azzurra, che cerca di ‘scuoterla’, sperando che torni come prima. Poi, Emiliano organizza il suo matrimonio. Ma, inoltre, è alle prese con una paziente, Luisa, Mamma del piccolo Elia. Tuttavia, racconta di Suor Costanza che non c’è più. Così, poi, il Convento passa nelle mani di Suor Angela. Quest’ultima, inoltre, forse per la nuova responsabilità, diventa ‘precisina’. Inoltre, la prima a soffrirne è Azzurra, che cerca di ‘scuoterla’, sperando che torni come prima. Poi, Emiliano organizza il suo matrimonio.

“CHE DIO CI AIUTI 7” RAIPLAY EPISODIO 19 GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO