“C’era una volta il Derby Club” Rai 3 RaiPlay streaming – 19 aprile 2024 (VIDEO)

18 Aprile 2024

Vuoi guardare il video di "C'era una volta il Derby Club" Rai 3 RaiPlay streaming – 19 aprile 2024?

"C'era una volta il Derby Club" Rai 3 RaiPlay streaming – 19 aprile 2024

da raiplay.it

Un Viaggio nella Storia del Cabaret Milanese

Scopri l’affascinante storia del Derby Club Cabaret, un’iconica istituzione milanese, attraverso lo speciale evento “C’era una volta il Derby Club” in onda su Rai 3 e disponibile in replica su RaiPlay dal 19 aprile 2024.

Il Derby Club: Un Punto di Riferimento Milanese

Negli anni ’60 fino al 1985, il Derby Club Cabaret ha brillato come uno dei punti di incontro più alla moda di Milano. Per oltre vent’anni, ha ospitato una variegata serie di comici che hanno plasmato la storia dello spettacolo italiano.

Una Scuola di Comicità Unica

Il Derby Club ha visto sorgere una scuola di comicità senza precedenti, caratterizzata da un mix di elementi anarchici e surreali che hanno reso unici gli spettacoli. Questo lascito continua a ispirare e intrattenere, anche attraverso lo speciale su Rai 3.

Guidati da Elio nel Passato del Derby Club

Elio, noto membro di Elio e le Storie Tese, ci guiderà attraverso un viaggio nel tempo, rivivendo la magia del Derby Club Cabaret. Grazie a ricchi materiali d’archivio e a interviste esclusive, scopriremo i retroscena di questo luogo iconico.

Interviste Esclusive con Grandi Artisti

Inoltre, lo speciale presenterà numerose interviste con artisti che hanno calcato il palco del Derby Club. Da Massimo Boldi a Claudio Bisio, da Aldo Giovanni e Giacomo a molti altri, avremo l’opportunità di ascoltare le loro storie e ricordi legati a questo luogo speciale.

Streaming su RaiPlay: Rivivi l'Emozione

Se ti sei perso l’evento iniziale su Rai 3, non preoccuparti! Potrai rivivere l’emozione dello speciale “C’era una volta il Derby Club” in replica su RaiPlay, disponibile per tutti gli spettatori desiderosi di immergersi nella storia del cabaret milanese.

Conclusione: Un'Immersione nel Passato del Cabaret

“C’era una volta il Derby Club” è molto più di uno speciale televisivo. È un’immersione nel passato vibrante e pieno di vita del Derby Club Cabaret, un luogo che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura dello spettacolo italiano. Grazie a Rai 3 e RaiPlay, questo viaggio nel tempo è ora accessibile a tutti, per un’esperienza indimenticabile di risate e nostalgia.

