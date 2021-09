Vuoi guardare il video di “Castrocaro 2021” RaiPlay?

“Castrocaro 2021” RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

“Castrocaro 2021” RaiPlay è la serata che vede 8 finalisti per cercare di entrare nella storia del primo talent della musica italiana. Talent, poi, che vide nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. Condotto, inoltre, da Paola Perego. Con, poi, la partecipazione di Valeria Graci. E, inoltre, con Ermal Meta, Margherita Vicario, Boosta e Noemi. Comunque, è la serata che vede 8 finalisti per cercare di entrare nella storia del primo talent della musica italiana.

