15 Dicembre 2023

Carmen Russo svela le difficoltà con Enzo Paolo Turchi: “Una fase di crisi ma nessuna intenzione di lasciarci”

da vanityfair.it

Introduzione

Carmen Russo, icona della televisione italiana e simbolo di una storia d’amore che ha resistito al trascorrere di quarant’anni, ha apertamente discusso delle difficoltà che attualmente attraversa con il marito Enzo Paolo Turchi. In un’intervista esclusiva nel programma “Storie di Donne al Bivio” condotto da Monica Setta, la showgirl ha voluto condividere con il pubblico gli ostacoli che la coppia sta affrontando.

“Abbiamo un potere straordinario…”

Nonostante le voci di una presunta rottura e la speculazione su una presunta nuova fiamma nella vita di Carmen, la stessa showgirl ha respinto categoricamente tali indiscrezioni. Sottolineando la solidità del loro legame. “Abbiamo un potere straordinario: sappiamo recuperare,” ha dichiarato Carmen Russo. Mettendo in evidenza la forza della loro relazione.

“Nessuna intenzione di chiudere la relazione”

La coppia, nota per il suo matrimonio duraturo e la loro storia d’amore che ha resistito alle prove del tempo, si è trovata al centro di voci di crisi matrimoniali. Tuttavia, Carmen ha smentito le voci che parlavano di una possibile separazione. E ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, non c’è alcuna intenzione di mettere fine alla loro storia.

Le voci (infondate) di una relazione con Stefano De Martino

Riguardo ai recenti rumor su un presunto coinvolgimento con un altro uomo, Carmen Russo si è mostrata visibilmente irritata: “Succede sempre, anche mesi fa. Questa settimana, su un blog, hanno scritto che io avevo addirittura una storia con Stefano De Martino”. Ha espresso il suo disappunto riguardo a come le vite di personaggi famosi vengano coinvolte in pettegolezzi infondati. Ogni volta che qualcuno nel mondo dello spettacolo attraversa una fase difficile nella propria relazione.

“Abbiamo un rapporto autentico, sincero, vero”, ha ribadito Carmen Russo. “Io lo trovo assurdo. Siamo una coppia della quale non c’è mai stato niente da spifferare.”

Un legame indissolubile

La forza del legame tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sembra essere alimentata dalla loro abilità di affrontare le difficoltà attraverso il dialogo e la comprensione reciproca. “Il nostro amore è fatto di chiarimenti e confronti. Io non so perdonare, a volte non so come mandare giù certi bocconi… E lui è come me. Proprio per questo ci scontriamo e confrontiamo. Questo però non fa finire una storia d’amore, la rafforza, semmai”.

Cronologia di una storia d’amore

La storia d’amore tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ha avuto inizio molti anni fa, quando si sono conosciuti durante la lavorazione del programma “Drive In.” Lui, coreografo di Carmen, è diventato il compagno di vita della showgirl. “Stavamo lavorando insieme e avevo capito che mi piaceva molto, anche se non aveva le caratteristiche dell’uomo che preferisco”, ha ricordato Carmen Russo. Il loro legame si è consolidato nel corso degli anni, culminando con il matrimonio nel 1988. E la gioia per la nascita della loro figlia, Maria, nel 2013.

Conclusioni

In conclusione, mentre la coppia attraversa una fase di crisi, Carmen Russo ha chiarito che il loro amore è in grado di superare gli ostacoli. E che, nonostante le voci di rottura, la loro intenzione è quella di rimanere uniti. La forza della loro relazione sembra essere ancorata nella capacità di affrontare le difficoltà con sincerità e rispetto reciproco.

