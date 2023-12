22 Dicembre 2023

“Canto di Natale per la pace” RaiPlay 23 dicembre 2023 (VIDEO)

Introduzione

Il 23 dicembre 2023, RaiPlay trasmette un evento musicale straordinario intitolato “Canto di Natale per la Pace”. L’iniziativa, poi, promossa dal Presidente Lorenzo Fontana e ospitata nella prestigiosa Camera dei Deputati nell’emiciclo di Montecitorio, vedrà la partecipazione di alcuni tra i cori più celebri e talentuosi d’Italia.

I protagonisti dell’evento del 23 dicembre 2023

Tra i protagonisti principali, inoltre, spicca il Coro di Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, composto da 65 giovani talentuosi diretti con maestria da Claudia Morelli. Accanto a loro, il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna, che nel corrente anno festeggia il suo sessantesimo anniversario di attività. La conduzione dell’evento è affidata a Tiberio Timperi.

Il programma dell’evento del 23 dicembre 2023

Il programma dell’evento si preannuncia ricco di emozioni e tradizione. L’apertura, poi, è caratterizzata dall’esecuzione dell’Inno Nazionale. Seguito, inoltre, dal saluto del presidente Fontana e dalla performance del Coro dell’Antoniano. Maria Vittoria, una giovane di dieci anni con una storia di coraggio e determinazione, poi, ha l’opportunità di intervistare il conduttore Tiberio Timperi. Aggiungendo, dunque, un tocco di dolcezza e autenticità all’evento.

Le Voci Bianche di Santa Cecilia

Il momento clou dell’evento, poi, è l’entrata nell’emiciclo delle Voci Bianche di Santa Cecilia. Questi 65 giovani talenti, sotto la direzione di Claudia Morelli, regalano al pubblico interpretazioni toccanti e coinvolgenti. Ad accompagnarli, inoltre, troviamo Andrea Di Sabatino al pianoforte, Silvia Podrecca, prima arpa dell’Orchestra di Santa Cecilia, all’arpa, e Edoardo Mignozzi al tamburo.

Il repertorio dell’evento del 23 dicembre 2023

Il repertorio spazia attraverso alcuni dei più grandi classici natalizi, tra cui “Dancing Day” di John Rutter, il canto tradizionale gallese “Deck the Halls”, “Stille Nacht” di Franz Gruber, “The Little Drummer Boy” di Katherine Kennicott Davis e “Jingle Bells” di James Lord Pierpont. Questa varietà di brani garantisce un’esperienza musicale ricca e appagante per gli spettatori di tutte le età.

Tiberio Timperi: una conduzione esperta e non solo

Tiberio Timperi, oltre a guidare l’evento con la sua maestria, contribuisce anche alla narrazione della serata, introducendo momenti speciali di riflessione. E’ lui, infatti, a leggere alcuni versi significativi tratti da un testo relativo all’episodio storico della Tregua di Natale del 1914 e da una poesia di Giuseppe Ungaretti. Aggiungendo, quindi, un tocco di profondità e consapevolezza al contesto natalizio.

Il ruolo fondamentale di Rai 1 e RaiPlay

Per chi non potrà essere presente fisicamente all’evento nella Camera dei Deputati, Rai 1 e RaiPlay offrono la possibilità di seguire la magia del “Canto di Natale per la Pace” comodamente da casa. Il video della serata sarà disponibile in streaming sul portale RaiPlay. Consentendo, dunque, a un pubblico più vasto di godere di questa straordinaria celebrazione natalizia.

Conclusioni

In conclusione, il “Canto di Natale per la Pace” si prospetta come un evento unico, capace di unire la tradizione musicale natalizia all’importante messaggio di pace e solidarietà. Un’occasione da non perdere per immergersi nell’atmosfera natalizia e condividere la gioia della musica e della condivisione con famiglia e amici.

