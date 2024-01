6 Gennaio 2024

Calciomercato Milan: Filippo Terracciano in arrivo accordo con il Verona in fase di chiusura

da gazzetta.it

Il Milan accelera per Terracciano: dettagli dell’affare in chiusura

Il Milan sta per arricchire la sua rosa con l’aggiunta di Filippo Terracciano, e l’accordo con il Verona è in fase di definizione. Dopo giorni di trattative e negoziati per colmare la distanza economica tra le due squadre, il club rossonero ha trovato un’intesa sostanziale. L’affare si concluderà con un pagamento fisso di circa 4,5 milioni di euro, a cui si aggiungeranno bonus. Una cifra che si avvicina alle richieste dell’Hellas Verona, stimato in almeno 6 milioni di euro.

Superata la concorrenza della Fiorentina per il giovane Terracciano

Il Milan ha superato la concorrenza della Fiorentina nella corsa per assicurarsi il giovane talento Filippo Terracciano, classe 2003, un giocatore polivalente di 20 anni che può ricoprire il ruolo di terzino su entrambe le fasce e anche quello di mezzala. Il club rossonero ha sempre considerato Terracciano come un’opportunità di mercato molto interessante, grazie alle sue caratteristiche distintive: velocità, fisicità e notevoli margini di miglioramento dal punto di vista tecnico. Il giovane talento è considerato uno degli elementi italiani più promettenti nelle sue specifiche abilità.

Definizione finale dell’affare e arrivo imminente a Milano

L’affare con il Verona dovrebbe essere ufficialmente perfezionato nelle prossime ore. Filippo Terracciano, dopo la conclusione delle pratiche contrattuali, dovrebbe giungere a Milano in tempi relativamente brevi. La sua versatilità e il potenziale di crescita lo rendono un’aggiunta preziosa per il Milan, e l’arrivo del giovane talento è atteso entro l’inizio della prossima settimana.

Conclusioni: Il Milan si assicura un talento promettente

Con l’acquisizione imminente di Filippo Terracciano, il Milan dimostra ancora una volta la sua attenzione per i giovani talenti promettenti. La flessibilità del giocatore e le sue qualità distintive potrebbero contribuire in modo significativo alla squadra rossonera. Il club è determinato a consolidare la sua rosa con prospetti di talento, preparandosi per sfide future e ambizioni sportive sempre più elevate.

