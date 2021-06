Vuoi guardare il video di “Buongiorno Estate Rai 2” puntata 26 giugno 2021?

“Buongiorno Estate Rai 2” puntata 26 giugno 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Buongiorno Estate Rai 2”, puntata 26 giugno 2021, è il programma condotto da Livio Beshir, in compagnia di Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti, dedicato all’Italia che riparte. Interviste e, poi, comicità e tanta buona musica, per regalare a tutti un buongiorno spensierato. Ma, inoltre, al tempo stesso, ricco di curiosità e di spunti interessanti. Comunque, è il programma condotto da Livio Beshir, in compagnia di Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti, dedicato all’Italia che riparte.

Interviste e, poi, comicità e tanta buona musica, per regalare a tutti un buongiorno spensierato. Ma, inoltre, al tempo stesso, ricco di curiosità e di spunti interessanti. Tuttavia, è il programma condotto da Livio Beshir, in compagnia di Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti, dedicato all’Italia che riparte. Interviste e, poi, comicità e tanta buona musica, per regalare a tutti un buongiorno spensierato. Ma, inoltre, al tempo stesso, ricco di curiosità e di spunti interessanti. Perciò, è il programma condotto da Livio Beshir.

“Buongiorno Estate Rai 2”, puntata 26 giugno 2021, è il programma condotto da Livio Beshir, in compagnia di Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti, dedicato all’Italia che riparte. Interviste e, poi, comicità e tanta buona musica, per regalare a tutti un buongiorno spensierato. Ma, inoltre, al tempo stesso, ricco di curiosità e di spunti interessanti. Comunque, è il programma condotto da Livio Beshir, in compagnia di Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti, dedicato all’Italia che riparte.

Interviste e, poi, comicità e tanta buona musica, per regalare a tutti un buongiorno spensierato. Ma, inoltre, al tempo stesso, ricco di curiosità e di spunti interessanti. Tuttavia, è il programma condotto da Livio Beshir, in compagnia di Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti, dedicato all’Italia che riparte. Interviste e, poi, comicità e tanta buona musica, per regalare a tutti un buongiorno spensierato. Ma, inoltre, al tempo stesso, ricco di curiosità e di spunti interessanti. Perciò, è il programma condotto da Livio Beshir.

“BUONGIORNO ESTATE RAI 2” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 26 GIUGNO 2021

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO