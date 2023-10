18 Ottobre 2023

Bombe su un ospedale di Gaza: centinaia di vittime e reazioni internazionali

Bombe su un ospedale di Gaza: centinaia di vittime e reazioni internazionali

da ansa.it

Nelle ultime ore, un tragico evento ha scosso il mondo, innescando una serie di reazioni internazionali e uno scambio di accuse. L’ospedale Al Ahli di Gaza, situato nella Striscia, è diventato il teatro di una terribile tragedia in cui centinaia di persone hanno perso la vita. Mentre l’evento è stato inizialmente oggetto di dispute tra le parti coinvolte, le voci della comunità internazionale si sono levate per condannare l’attacco e chiedere un immediato cessate il fuoco per scopi umanitari.

L’Attacco all’Ospedale Al Ahli di Gaza

L’ospedale Al Ahli di Gaza è stato teatro di un drammatico attacco che ha scosso il mondo intero. Centinaia di vite sono state spezzate mentre l’edificio, che ospitava numerosi pazienti e il personale medico, è stato trasformato in un inferno di fuoco. Inizialmente, le accuse e le dispute sulle cause dell’esplosione hanno portato a uno scambio di dichiarazioni tra Israele e i gruppi palestinesi.

Israele ha sostenuto che l’esplosione sia stata causata da un razzo difettoso lanciato dalla Jihad islamica palestinese da un cimitero nelle vicinanze. Il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, ha persino mostrato immagini degli eventi di quella sera e ha sottolineato che dalla fase iniziale del conflitto, ben 450 razzi palestinesi difettosi sono esplosi all’interno della Striscia di Gaza. Tuttavia, queste affermazioni non convincono pienamente la comunità internazionale.

Reazioni Internazionali

Le reazioni internazionali all’attacco all’ospedale Al Ahli di Gaza sono state immediate e cariche di emotività. Il presidente statunitense, Joe Biden, è tra i primi leader mondiali a reagire. Dichiarandosi “indignato e profondamente rattristato” e promettendo di “continuare a raccogliere informazioni su quanto accaduto esattamente”. Ha anche contattato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il re Abdullah II di Giordania per discutere della situazione. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto “sconvolto” dall’uccisione di centinaia di civili palestinesi in un attacco contro un’installazione medica. Ha condannato l’attacco, sottolineando che ospedali e personale medico sono protetti dal diritto internazionale.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato l’attacco e ha affermato che “niente può giustificare un attacco contro un ospedale”, sottolineando la necessità di fare piena luce sull’accaduto. Ha anche chiesto l’apertura dell’accesso umanitario alla Striscia di Gaza senza ritardi.

Il presidente iraniano Ebrahim Raïssi ha condannato l’attacco, dichiarando che “le fiamme delle bombe americano-israeliane divoreranno presto” Israele. Manifestazioni di protesta hanno avuto luogo davanti alle ambasciate di Francia e Regno Unito a Teheran, dimostrando l’indignazione internazionale.

Il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato il suo ritorno in Cisgiordania in risposta al “massacro a Gaza,” sottolineando che i palestinesi non accetteranno un’altra Nakba del XXI secolo.

Cessate il Fuoco e Protezione dei Civili

Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha lanciato un appello per un “immediato cessate il fuoco per scopi umanitari” in mezzo al conflitto in corso tra Hamas e Israele. Ha sottolineato come i civili abbiano subito pesanti conseguenze, evidenzate dall’attacco all’ospedale. La richiesta di un cessate il fuoco è stata un appello alla protezione dei civili in un conflitto che sta mietendo un pesante tributo tra le popolazioni locali.

Il numero delle vittime nel conflitto in corso continua a salire, con il Ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas che riporta un bilancio di almeno 3.200 morti e circa 11.000 feriti dagli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall’inizio dei combattimenti. Tuttavia, le affermazioni contrapposte di Israele e dei gruppi palestinesi continuano a gettare ombre sulla responsabilità degli attacchi.

La Richiesta di Giustizia

Le reazioni internazionali sono accompagnate dalla richiesta di accertare le responsabilità sull’attacco all’ospedale Al Ahli. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha definito la tragedia “insensata”. E ha sottolineato che tutti i fatti devono essere accertati e i responsabili devono essere consegnati alla giustizia. La comunità internazionale chiede protezione per i civili innocenti e chiarezza su questa tragedia.

“Abbiamo assistito sgomenti a ciò che è avvenuto ieri sera. La bomba che ha colpito l’Al-Ahli Arabi Baptist Hospital a Gaza ha ucciso centinaia di palestinesi inermi e ferito la coscienza di tutti noi. La comunità internazionale deve proteggere i civili innocenti e punire Hamas”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto su X.

“Sgomento e dolore per le centinaia di vittime all’ ospedale Al Ahli di Gaza. La protezione della popolazione civile, anche in un conflitto, deve essere priorità assoluta”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

ATTACCO A BRUXELLES: ABDESALEM LASSOUED IL SOSPETTATO ATTENTATORE MUORE IN UNO SCONTRO A FUOCO CON LA POLIZIA