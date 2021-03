Vuoi guardare il video di “Bersaglio Mobile La7” puntata 15 marzo 2021?

“Bersaglio Mobile” puntata 15 marzo 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Bersaglio Mobile La7”, puntata 15 marzo 2021, è il talk-show politico condotto da Enrico Mentana. Generalmente, la trasmissione va in onda nel periodo estivo, quando le trasmissioni di attualità sono in ‘vacanza’. A volte, invece, va in onda in occasione di eventi poltici di particolare rilevanza. ad esempio le elezioni politiche o europee. Il direttore del Tg La7, padrone di casa, ospita in studio i più importanti esponenti dei vari partiti per capire la loro visione del futuro.

Un’occasione imperdibile di confronto, dove chi urla non è gradito, molto meglio il confronto pacato e civile su temi concreti. Comunque, è il talk-show politico condotto da Enrico Mentana. Generalmente, la trasmissione va in onda nel periodo estivo, quando le trasmissioni di attualità sono in ‘vacanza’. A volte, invece, va in onda in occasione di eventi poltici di particolare rilevanza. ad esempio le elezioni politiche o europee.

“BERSAGLIO MOBILE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 15 MARZO 2021

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

