20 Ottobre 2023

Bellezza e stile alla Festa del Cinema di Roma 2023: Miriam Leone e altri look da sogno

da vanityfair.it

Il red carpet della Festa del Cinema di Roma, giunta alla sua diciottesima edizione, continua a deliziarci con straordinari look beauty. Questo evento cinematografico autunnale, infatti, è un’autentica fonte di ispirazione per acconciature e trucchi ad alto tasso di fascino e seduzione. E ogni sera offre un’incredibile varietà di stili che ci terranno incollati allo schermo. Vediamo, quindi, alcuni dei look più suggestivi della seconda serata e della prima serata dell’evento.

Seconda Serata

Alba Rohrwacher, Star di “Mi fanno male i capelli”

Alba Rohrwacher ha brillato sul red carpet con il suo omaggio a Monica Vitti nel film “Mi fanno male i capelli.” Il suo look, infatti, ha abbinato il fard e il rossetto rosso, incorniciando perfettamente i suoi capelli biondi. Questo stile, dunque, con un tocco di grunge alla sorelle Olsen, ha fatto colpo.

Kasia Smutniak, Icona dell’Effortless Chic

Kasia Smutniak, poi, con la sua pelle candida e le labbra delicatamente rosate, è stata l’epitome dell’estetica effortless chic. Dopo aver sfoggiato un look casual e no make-up a Venezia, quindi, ha dimostrato di saper conquistare con eleganza anche sulla scena romana.

Lorenzo Zurzolo, Ricci da Sogno

Lorenzo Zurzolo, inoltre, ha portato il suo look al livello successivo sul red carpet di “Diabolik – Chi sei?” con i suoi ricci definiti e vaporosi. Un ciuffo laterale sfumato metteva, poi, in evidenza il suo collo taurino e la mascella quasi volitiva, il tutto abbinato a sopracciglia perfettamente arcuate. Insomma, uno sguardo da copertina che ha fatto sognare chiunque.

Monica Bellucci, L’Amore è nell’aria

Monica Bellucci ha incantato tutti con il suo stile in love. Frangia lunga e leggermente aperta, labbra naturali e occhi fumosi nei toni del castano che si abbinavano ai suoi capelli autunnali. Questa icona del cinema è apparsa più rilassata e spensierata che mai.

Miriam Leone e Gli Smokey Eyes Autunnali

Miriam Leone ha sfoggiato un look mozzafiato con uno sleek bun tiratissimo con riga in mezzo, una delle acconciature del momento. Ma ciò che ha davvero attirato l’attenzione sono stati gli occhi fumosi quasi cangianti creati con una bellissima palette di ombretti castani, rame e bronzo. Un dettaglio beauty autunnale di tendenza che non passa inosservato.

Prima Serata

Paola Cortellesi, Eleganza da Regista

Paola Cortellesi ha debuttato alla regia con il film “È ancora domani” e ha scelto un look elegante con raccolto morbido, ciuffo laterale e trucco che includeva matita marrone, fard e rossetto rosso. Il rossetto rosso si è rivelato essere una scelta molto popolare tra le star in questa serata.

Isabella Rossellini, Eleganza Classica

Isabella Rossellini ha catturato l’attenzione con un look che unisce eleganza classica e contemporanea. La sua pelle satinata e luminosa, abbinata a un rossetto rosso opaco, ha dimostrato di essere un mix perfetto di femminilità e stile garçonne.

Martina Stella, Una Coda alla Barbie a Modo Suo

Martina Stella ha reinterpretato la coda di Barbie con l’aggiunta di tendril per creare un’acconciatura da red carpet. Uno smokey eyes nei toni del bronzo e labbra rosa e lucide hanno completato un look fresco e spensierato.

Caterina Balivo, Ciocche Cannella Scintillanti

Caterina Balivo ha scelto di illuminare il suo viso con calde ciocche cannella nella sua chioma castano moka. Questo dettaglio ha aggiunto una luce in più al suo trucco, caratterizzato da matita marrone sugli occhi e labbra rosse vivaci.

Maria Grazia Cucinotta, Glass Hair Moderni

Maria Grazia Cucinotta ha sfoggiato onde leggere e moderne, abbinando un trucco con smokey eyes intensi. Il mix di matita nera e marrone sugli occhi ha fatto risaltare i suoi occhi castani, mentre un raffinato rossetto rosa antico ha completato il look.

Philippine Leroy-Beaulieu, Eleganza Discreta

A 60 anni, Philippine Leroy-Beaulieu ha scelto un trucco dai toni neutri che metteva in risalto il suo sguardo con toni dorati e nocciola. Un leggero rossetto rosa lucido ha aggiunto un tocco sensuale. La sua eleganza discreta è stata una fonte di ispirazione.

Jasmine Trinca, Onde Dorate

Jasmine Trinca ha sfoggiato un look romantico con una coda laterale e onde dorate nei suoi capelli ricci. Il trucco naturale ha completato un look da sogno, che sembrava essere uscito direttamente da “Via col Vento.”

