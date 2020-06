Vuoi guardare il video di “Atlantide La7” puntata 11 giugno 2020?

“Atlantide La7” puntata 11 giugno 2020 (VIDEO)

da la7.it

Oggi, 11 giugno 2020 è andata in onda una puntata di “Atlantide La7”, il programma, condotto da Andrea Purgatori. La trasmissione narra eventi e personaggi che sono il tessuto della nostra Storia. Il racconto della memoria e dell’attualità è fatto di vite di donne e uomini. Ogni storia nasconde spesso un segreto da scoprire o un ricordo da far riaffiorare. Dunque, la trasmissione narra eventi e personaggi che sono il tessuto della nostra Storia.

Il racconto della memoria e dell'attualità è fatto di vite di donne e uomini. Ogni storia nasconde spesso un segreto da scoprire o un ricordo da far riaffiorare.

In “Atlantide La7”, 11 giugno 2020, documentari inediti, film, materiale di repertorio e nuove testimonianze. Tutto questo per raccontare gli avvenimenti che hanno segnato la storia. Alla conduzione dell’ormai storico programma di La7 c’è Andrea Purgatori, giornalista, scrittore, sceneggiatore e attore. Inviato del Corriere della Sera dal 1976, famoso per inchieste e reportage su casi scottanti del terrorismo internazionale e italiano negli “anni di piombo”.

Anche sullo stragismo, come il caso Moro e la strage di Ustica. Ha realizzato reportage su molti conflitti, come la guerra in Libano del 1982. Così come la guerra tra Iran e Iraq degli anni Ottanta, la Guerra del Golfo del 1991, l’Intifada e le rivolte in Tunisia e Algeria. Ha scritto anche per l’Unità, Vanity Fair e Le Monde diplomatique.

