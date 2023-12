30 Dicembre 2023

Ascolti tv 2023: Mediaset celebra il sorpasso storico sulla Rai e La7 festeggia numeri da record

da corriere.it

Nel 2023, Mediaset raggiunge un traguardo significativo superando stabilmente la Rai in termini di audience. Sebbene non fosse un obiettivo dichiarato, la nota di Mediaset, proveniente dalla sede di Cologno Monzese, sottolinea il superamento costante del concorrente pubblico su tutti gli italiani. Considerando l’intero anno e tutti gli eventi salienti. Questa pietra miliare è certificata da Auditel, che registra un aumento costante dell’audience delle reti Mediaset in tutte le principali fasce di palinsesto. Rappresentando un risultato storico per il network televisivo.

Mediaset vs. Rai: ascolti a confronto

Le reti Mediaset, nelle 24 ore, conquistano una solida quota di ascolto medio, pari al 37,7%, mentre la Rai si ferma al 37%. Un dato notevole emerge considerando un periodo di quattro anni, durante i quali Mediaset ha mostrato una crescita costante dal 34,6% al 37,7%. Non solo la percentuale di ascolto, ma anche l’ascolto assoluto di Mediaset è in crescita. Contrastando la tendenza generale dell’ascolto televisivo. Questo incremento è attribuibile ai risultati positivi ottenuti sulle televisioni connesse e sui dispositivi digitali, superando persino i livelli registrati nel 2019. Nel complesso, Mediaset ha guadagnato terreno anche nel target chiave di età 15-64 anni, passando dal 37,7% al 40,7% nell’arco degli ultimi quattro anni. Acquisendo un vantaggio di quasi 10 punti percentuali.

La7 si afferma nel prime time

Il bilancio degli ascolti è positivo anche per La7, che si posiziona al 6° posto tra le reti più viste, anticipando Rete4 con uno share del 4,5%. Un risultato che si ripete per la quinta volta negli ultimi sei anni, confermando la solidità della rete. Nell’intera giornata, La7 prevede di chiudere il 2023 con uno share del 3,4%, mentre in prime time, tra le 20.30 e le 22.30, raggiunge il 4,9%.

La7 eccelle nell’autunno del 2023

Particolarmente notevole è il successo di La7 durante l’autunno, in cui la rete conquista uno share del 5,6% in prime time, con 1,1 milioni di spettatori. Questo rappresenta un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo nel 2022, posizionando La7 al 5° posto assoluto. Nella sfida con Rai2 (4,3% di share) e Rete4 (4,7% di share), La7 dimostra di essere una scelta di rilievo per gli spettatori. Tra i programmi di maggior successo spicca Otto e mezzo, condotto da Lilli Gruber, che registra una media dell’8% di share.

La7 prime time: una serie di successi

La7 continua a brillare nelle prime serate con programmi di punta come diMartedì con Giovanni Floris (7,4%), Propaganda Live di Zoro e la sua banda (6,1%), Una giornata particolare di Aldo Cazzullo (5,9%), La torre di Babele di Corrado Augias (5,7%), PiazzaPulita di Corrado Formigli (5,6%), e In altre parole di Massimo Gramellini che, al sabato, raggiunge il 5,2%. Il TgLa7 di Mentana mantiene un solido 6,5%, mentre il nuovo programma Il Viaggio con Barbero registra uno share del 5,5%. Nei mesi da settembre a dicembre, La7 si posiziona come la terza rete più vista in prime time per ben 30 volte, risultando superata solo da Rai1 e Canale 5.

