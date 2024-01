22 Gennaio 2024

Ancona: indagato per omicidio il fidanzato di Andreea Rabciuc

da open.online

Simone Gresti, precedentemente sotto inchiesta per sequestro di persona e traffico di stupefacenti, si trova ora al centro di un’indagine ancora più grave. La sua compagna, Andreea Rabciuc, scomparsa il 12 marzo 2022, sembra essere stata ritrovata senza vita in un casolare nelle campagne di Castelplanio, Ancona. Questa tragica scoperta ha portato all’aggiunta dell’accusa di omicidio volontario alle precedenti indagini.

Ancona: indagato per omicidio il fidanzato di Andreea Rabciuc – La Procura di Ancona intensifica l’inchiesta

Il fidanzato di Rabciuc, Simone Gresti, era già sotto la lente della procura di Ancona per reati gravi come sequestro di persona e spaccio di stupefacenti. Tuttavia, la scoperta del cadavere ha accelerato il processo investigativo, portando all’aggiunta dell’accusa più grave di omicidio volontario. L’avvocato di Gresti, Emanuele Giuliani, ha ricevuto un avviso di accertamento irripetibile sui resti, in vista dell’autopsia che si terrà domani, martedì 23 gennaio.

La scomparsa di Andreea Rabciuc

La scomparsa di Andreea Rabciuc il 12 marzo 2022 ha scatenato un intricato caso che ha coinvolto già Simone Gresti in questioni legali. La giovane donna è stata ritrovata morta in un casolare isolato, sollevando domande su cosa sia realmente accaduto durante il suo periodo di assenza. L’aggiunta dell’accusa di omicidio volontario complica ulteriormente la vicenda, gettando nuova luce sui dettagli finora sconosciuti.

L’autopsia come chiave per la verità

Martedì 23 gennaio, l’autopsia sui resti ritrovati sarà eseguita, e rivelerà potenzialmente nuovi dettagli cruciali per comprendere la dinamica dietro la morte di Rabciuc. L’avviso di accertamento irripetibile, notificato all’avvocato di Gresti, suggerisce l’importanza di questa procedura nel delineare la verità dietro questo tragico evento.

