Zequila confessa “Mara Venier e Simona Ventura in lite per colpa mia”

da dilei.it

Antonio Zequila si confessa e parla della lite fra Mara Venier e Simona Ventura. Come è noto le due conduttrici in passato si sono scontrate e per un lungo periodo non si sono parlate. Nonostante Super Simo fosse legata a Gerò Carraro, figlio di Nicola, il marito di Mara.

La riconciliazione era arrivata grazie all’Isola dei Famosi, dopo un botta e risposta a distanza, ma la pace era durata poco. Le due dive non hanno mai più parlato della loro lite, ma in questi giorni la questione è stata sollevata nuovamente da Antonio Zequila. Reduce dal successo del Grande Fratello Vip, l’attore ha svelato che sarebbe lui la causa dei contrasti fra Simona Ventura e Mara Venier.

“Dopo l’Isola tutti mi volevano”

Secondo Zequila, quando era all’apice del successo, dopo l’Isola dei Famosi, Mara e Simona si sarebbero contese la sua presenza nei salotti televisivi. A spuntarla sarebbe stata la Venier, con la sua Domenica In. E questo non sarebbe piaciuto alla Ventura, creando frizioni fra l conduttrici.

“Dopo l’Isola dei Famosi tutti mi volevano – ha confessato sulle pagine di Chi -: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al “fenomeno Zequila”. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto. Il motivo? – ha aggiunto -. Post reality Simona mi offriva tre ospitate nel suo programma domenicale sul secondo canale. Mentre Mara, nella sua Domenica In, me ne offriva ben cinque. E io, dopo aver lavorato con mio padre nei mercati, ho seguito la legge del miglior offerente. Anche se poi è proprio nel salotto di Mara che è successa la famosa bagarre tra me e Pappalardo”.

Zequila è stato senza dubbio uno fra i personaggi più discussi di quest’edizione del GF Vip condotta da Signorini. Nel corso del reality l’attore ha raccontato il suo grande amore per la compagna Marina, le sue avventure passate. Ma ha anche svelato il suo lato più intimo e umano. Lasciandosi andare alle lacrime per il padre scomparso e di cui si è sempre preso cura.

