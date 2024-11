“Zecchino d’Oro” streaming puntata 1 dicembre 2024 (VIDEO)

30 Novembre 2024

Zecchino d’Oro 2024: La prima puntata in streaming su RaiPlay

La 67ª edizione dello Zecchino d’Oro si apre con grande entusiasmo. Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni conducono la prima serata direttamente dall’Antoniano di Bologna. Inoltre, il pubblico ha la possibilità di seguire tutto in streaming su RaiPlay o in TV su Rai 1.

Le prime 7 canzoni in gara

Durante questa puntata si ascoltano le prime sette delle quattordici canzoni in gara. Ogni brano porta messaggi positivi e profondi. Inoltre, i temi affrontati includono l’amicizia, l’uso consapevole della tecnologia e la forza dell’amore. Poi, autori di fama come Red Canzian, Luca Argentero e Piero Romitelli firmano alcuni di questi brani.

I piccoli cantanti e il Piccolo Coro

I giovani interpreti regalano emozioni con le loro voci. Inoltre, il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, li accompagna magistralmente. Poi, la musica si unisce ai sorrisi e alla spensieratezza tipica di questo storico festival.

Come seguire lo Zecchino d’Oro in streaming

Per chi non può guardare la diretta in TV, RaiPlay offre un’opzione semplice e accessibile. Inoltre, è possibile rivedere la puntata in qualsiasi momento grazie alla funzione di replica. Poi, basta accedere al sito o all’app per non perdere neanche un minuto dello spettacolo.

Un festival dal titolo speciale

Il tema di quest’anno, “La musica può”, racchiude il significato profondo dello Zecchino d’Oro. Inoltre, la musica viene celebrata come strumento di unione e di pace. Poi, ogni nota e ogni parola cercano di lasciare un messaggio speciale nel cuore di grandi e piccoli.

In sintesi, la prima puntata della 67ª edizione entusiasma e coinvolge. Poi, la possibilità di seguire l’evento online permette a tutti di godersi l’atmosfera magica dello Zecchino d’Oro.

