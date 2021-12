Vuoi guardare il video di “Zecchino d’Oro” RaiPlay puntata 4 dicembre 2021?

“Zecchino d’Oro” RaiPlay puntata 4 dicembre 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Zecchino d’Oro 2021” RaiPlay, puntata 4 dicembre 2021, è un pomeriggio speciale. Dove, poi, si possono ascoltare le 14 canzoni selezionate per la 63a edizione e decretare la canzone vincitrice. Questa edizione, poi, va in onda con due conduttori d’eccezione, ovvero Francesca Fialdini e Paolo Conticini. La finale, inoltre, è invece nelle mani del direttore artistico, Carlo Conti. Comunque, è un pomeriggio speciale. Dove, poi, si possono ascoltare le 14 canzoni selezionate per la 63a edizione e decretare la canzone vincitrice.

Questa edizione, poi, va in onda con due conduttori d’eccezione, ovvero Francesca Fialdini e Paolo Conticini. La finale, inoltre, è invece nelle mani del direttore artistico, Carlo Conti. Comunque, è un pomeriggio speciale. Dove, poi, si possono ascoltare le 14 canzoni selezionate per la 63a edizione e decretare la canzone vincitrice. Questa edizione, poi, va in onda con due conduttori d’eccezione, ovvero Francesca Fialdini e Paolo Conticini. La finale, inoltre, è invece nelle mani del direttore artistico, Carlo Conti.

“Zecchino d’Oro 2021” RaiPlay, puntata 4 dicembre 2021, è un pomeriggio speciale. Dove, poi, si possono ascoltare le 14 canzoni selezionate per la 63a edizione e decretare la canzone vincitrice. Questa edizione, poi, va in onda con due conduttori d’eccezione, ovvero Francesca Fialdini e Paolo Conticini. La finale, inoltre, è invece nelle mani del direttore artistico, Carlo Conti. Comunque, è un pomeriggio speciale. Dove, poi, si possono ascoltare le 14 canzoni selezionate per la 63a edizione e decretare la canzone vincitrice.

Questa edizione, poi, va in onda con due conduttori d’eccezione, ovvero Francesca Fialdini e Paolo Conticini. La finale, inoltre, è invece nelle mani del direttore artistico, Carlo Conti. Comunque, è un pomeriggio speciale. Dove, poi, si possono ascoltare le 14 canzoni selezionate per la 63a edizione e decretare la canzone vincitrice. Questa edizione, poi, va in onda con due conduttori d’eccezione, ovvero Francesca Fialdini e Paolo Conticini. La finale, inoltre, è invece nelle mani del direttore artistico, Carlo Conti.

“ZECCHINO D’ORO 2021” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 4 DICEMBRE 2021

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO