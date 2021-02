Zaniolo senza freni: dopo l’ex fidanzata incinta, il flirt del mistero con Madalina Ghenea, gli abboccamenti con Nicole Minetti, ora fa coppia con Chiara Nasti

da corrieredellosport.it e dagospia.com

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti stanno ufficialmente insieme. Dopo settimane di speculazioni – seguite prima alla rottura di lui con la ex storica Sara Scaperrotta (incinta del piccolo Tommaso), poi ai vari flirt attribuiti ad entrambi – ora la coppia del momento ha deciso di rendere tutto di dominio pubblico. E ufficializzare un legame che sembra già davvero forte e importante. È stata Chiara a pubblicare su Instagram la prima foto dei due novelli fidanzatini, ricondivisa prontamente da Nicolò. I due fanno sul serio, tanto da essere già andati dal tatuatore insieme.

Sul suo profilo, la 23enne influencer ha pubblicato il video del suo nuovo tatuaggio, sulle nocche della mano sinistra. Sembra che la nuova coppia più calda del momento abbia deciso di condividere lo stesso simbolo. Nella Instagram story successiva si vede un piccolo cuore rosso trafitto da una freccia, il tatuaggio scelto da Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti. E, alla fine, la rivelazione: il primo scatto insieme, abbracciati e innamoratissimi. La famiglia della Wags romaniste ha acquistato una nuova, bellissima, partecipante.

La prima foto insieme su Instagram

Federica Bandirali per corriere.it

La conferma della loro relazione arriva dall’influencer napoletana che posta uno scatto con il calciatore della Roma: «Sono felice ma ho bisogno di privacy», scrive. «Qualsiasi novità la verrete a sapere direttamente da me». Una foto in bianco e nero, abbracciati, con un emoticon romantico. Così Chiara Nasti, 23 anni, blogger napoletana ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ufficializza la sua relazione con Nicoló Zaniolo, calciatore della Roma di 22 anni, in attesa di rientro sul campo dopo un grave infortunio. Il gossip era nato dopo che Zaniolo le aveva fatto recapitare un cesto enorme di rose rosse e bianche per San Valentino. Allora nessuna conferma da parte dei due ma ai follower non era scappato che si trattasse dello stesso cesto visto acquistare dal giovane attaccante.

Nella tarda serata di martedì la conferma della loro storia con alcune precisazioni della blogger: «Sono felice ma ho bisogno di avere la « mia privacy». Scrive in una Ig Stories: «è la cosa che mi fa stare più tranquilla. Qualsiasi novità la verrete a sapere direttamente da me». Zaniolo, in una Instagram Stories, riposta la foto con la fidanzata: anche per lui un semplice cuore rosso che parla come fosse una didascalia.

Anche per il numero 22 della Roma la privacy pare essere una priorità. Sopratutto dopo essere finito nel polverone mediatico del gossip per il figlio in arrivo con l’ex fidanzata Sara Scaperrotta. E dopo il presunto flirt-subito smentito- con la modella Madalina Ghenea. La Nasti la sera di San Valentino aveva fatto intendere di essere a Roma, a questo punto presumibilmente per festeggiare con Nicoló. I ben informati dicono che i due hanno festeggiato insieme la festa degli innamorati in un super hotel con vista Colosseo.