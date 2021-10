“You 3” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Thriller, drammatico

Anno: 2021

Ideatore: Greg Berlanti, Sera Gamble

Cast: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail, Ambyr Childers, Jenna Ortega

Paese: USA

Durata: 42-58 minuti

Episodi: 10

Voto (media ponderata): ♥♥1/2 (su 5)

La trama

Ora sposati e genitori di un neonato, Love e Joe cercano di crearsi una vita normale nel quartiere agiato Madre Linda. Ma le vecchie abitudini sono dure a morire.

“You 3” scheda e recensione della serie tv Netflix – Le recensioni su IMDB

“Ho guardato solo la prima stagione e per essere onesto mi sono annoiato a morte, non era per niente interessante e ci voleva troppo tempo per arrivare al punto. Sicuramente non guarderò altre stagioni in modo da potermi addormentare. ”

“Ok, dopo aver visto 2 episodi e mezzo mi sono detto che non devo più guardarlo. Questa serie ha buoni attori e sceneggiatori ma non fa per me. Quando ha ucciso Benji era abbastanza. Non spiega davvero la sua ossessione per Beck ed era inquietante il modo in cui la perseguitava.”

“Gli scrittori hanno perso la bussola nella terza stagione. Per favore, niente più stagioni. ”

“Stagione 1 incredibile… stagione 2 ok. Stagione 3…pessima!!! Usare questa stagione e la pandemia per un attacco agli anti vaxxers è disgustoso. Ha condonato la violenza (approvata dai produttori ovviamente) contro chiunque scelga di non fare il vaccino. Un colpo piuttosto basso e quando la politica di parte entra in una serie non politica…io me ne vado. Non guarderò più..”

“Se scrivi una cattiva recensione su questo serie allora non sai cosa sia una buona serie… questa serie è incredibile!!!! La stagione 3 non è buona come le prime 2 stagioni, ma nel complesso è ancora abbastanza buona! Oltre a Ozark è probabilmente la migliore serie su Netflix.”

“Sono stato piacevolmente sorpreso da questa serie. Mi aspettavo un’altra serie di filmetti insulsi in stile ventenne, ma invece ho trovato un thriller oscuro e penetrante. Certo, ha alcune sfumature tipo “Dexter” ma il protagonista è carismatico e abbastanza profondo da renderlo davvero suo. I personaggi di supporto sono una delizia per gli occhi.”

“Grandi trame e recitazione. Il modo in cui riusciamo a dare uno sguardo alla mente malata di uno stalker è anche utile per ottenere l’atmosfera di ciò che sta succedendo – una sorta di guardare lo show con occhiali 3D psicologici. La terza stagione è un po’ fiacca, ma ancora forte.”

“Victoria Pedretti è così talentuosa e la sua performance è eccezionale. Anche Penn Badgley è grande, ma ogni donna in questa serie è così unica che la serie scorre alla grande. Queste donne in ogni stagione mi fanno venire voglia di vedere la successiva.”

“Impressione della terza stagione – Spazzatura. Ha iniziato con del potenziale, ma poi (come per molti spettacoli in questi giorni) è stato rovinato. Entrambi gli attori di Joe & Love sembrano aver dimenticato come interpretare i loro personaggi. Sono dappertutto e le loro personalità non sono più coerenti. Anche i continui piagnistei e battibecchi sono davvero fastidiosi. Capisco che le coppie lo facciano, ma comunque arrivate al punto della storia.”

“Voto 8 per le ultime 2 stagioni. In generale ho apprezzato la scrittura intelligente anche se a volte può essere eccessivamente drammatica. Poi è uscita la stagione 3 ed è stata COSÌ DANNATAMENTE GRANDE, anche meglio di quello che mi aspettavo. Il modo in cui la coppia Quinn-Goldberg è stata narrata e le loro tendenze psicopatiche verso le cose è stato splendidamente sceneggiato ed eseguito nella stagione 3. Decisamente consigliato questo e non vedo l’ora della stagione 4!”

“E’ uno show estremamente accattivante con prospettive uniche e ci aiuta a sperimentare la mente di un pazzo.”

“Il fatto che Joe abbia finalmente avuto un degno avversario ha reso il tutto ancora migliore. Questo è stato completamente evidente nel finale che ha sicuramente messo gli spettatori sulle spine. La caratterizzazione è stata assolutamente splendida, e devo dire che Sherry Conrad è diventata il mio personaggio preferito.”

