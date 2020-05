Yari Carrisi frasi terribili contro Barbara D’Urso la reazione di Al Bano e Romina



Continuano a far discutere le frasi terribili di Yari Carrisi contro Barbara D’Urso. Il figlio di Al Bano e Romina Power infatti è finito al centro delle polemiche. Dopo aver pubblicato delle parole scioccanti nei confronti della conduttrice. Lei ha replicato tramite sua sorella Daniela D’Urso, che per prima è scesa in campo per difenderla, ma non ha mia risposto direttamente. Chi la conosce però afferma che sarebbe sconvolta da quanto accaduto.

Poco dopo Yari ha tentato di fornire una spiegazione al suo gesto, affermando che intendeva rivolgersi ai programmi dalla D’Urso, da Pomeriggio Cinque a Live. Ma le giustificazioni non sono bastate e non hanno convinto. Sono invece rimasti in silenzio i genitori di Yari. Romina Power, che attualmente vive in una casa nella tenuta di Cellino San Marco con il figlio, non ha toccato l’argomento su Instagram. Lo stesso ha fatto Al Bano.

“Tutto questo ha creato fortissimo imbarazzo”

Il cantante e Romina Power (così come Loredana Lecciso) sono legati da una forte amicizia a Barbara D’Urso. Sono stati più volte ospiti delle sue trasmissioni per raccontare il loro amore e la loro carriera. Per questo in molti sono rimasti sorpresi dalla scelta di non commentare il gesto terribile di Yari. Una risposta ai dubbi però arriva da Roberto Alessi. Il direttore di Nuovo infatti ha pubblicato una lettera aperta rivolta proprio al giovane Carrisi. In cui ha svelato la reazione di Al Bano dopo aver scoperto cosa aveva scritto. Il giornalista conosce molto bene sia la D’Urso che Al Bano e la Lecciso.

Per questo è una fonte attendibile, a conoscenza dei retroscena della famiglia Carrisi. Secondo Alessi, l’artista di Cellino San Marco sarebbe “mortificato” per il gesto del figlio nei confronti della presentatrice. “Tutto questo ha creato fortissimo imbarazzo a tuo padre, di cui sono molto amico (e lo è anche la D’Urso) – ha scritto Alessi -. Sicuramente lo stesso imbarazzo lo avrai creato a tua madre Romina Power, che essendo anche una collega di Barbara, non come cantante, ma come conduttrice televisiva, sarà rimasta scossa da un post così violento. Yari, tu scrivi che vuoi essere lasciato in pace. Ma certe provocazioni creano un interesse di tutti, sei famoso e sei figlio di famosissimi”.

