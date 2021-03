Willie Peyote lancia una frecciatina ad Ermal Meta: la replica del cantante (VIDEO)

Willie Peyote lancia una frecciatina ad Ermal Meta: la replica del cantante (VIDEO)

da trendit.it

Willie Peyote, classificatosi sesto al Festival di Sanremo, non si è lasciato sfuggire l’occasione di lanciare una frecciatina al suo collega Ermal Meta. Quest’ultimo, invece, è riuscito a salire sul podio guadagnandosi la terza posizione.

L’autore di Mai dire mai – La Locura inizia parlando dei Maneskin, di cui si professa ammiratore. Spiegando che avrebbe volentieri ceduto loro il suo secondo posto provvisorio in classifica. E poi aggiunge:

“Io avrei pure ceduto il terzo posto di Ermal Meta che non se lo merita per niente.”

Willie Peyote critica poi la scelta della cover di Ermal Meta:

Intanto stai cantado Caruso il giorno di compleanno di Lucio Dalla e già questa è una scelta veramente ruffiana, per come la vedo io. Lui canta molto bene, nessuno gli toglierà questa cosa, ma Annalisa in confronto è il vulcano dell’Etna in eruzione; Annalisa la accusano di essere algida, ma Ermal Meta è stato proprio […]

(scolastico, pulita, ma senza sentimento – detto dagli speaker)”

Ermal Meta non ha raccolto la provocazione, rispedendo però al mittente le critiche:

“Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica”.

Ecco la risposta del terzo classificato a Willie Peyote:

Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica. pic.twitter.com/sEqos60YOv — Ermal Meta (@MetaErmal) March 7, 2021

I Maneskin gareggeranno per l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021