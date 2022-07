Vuoi guardare il video di “Weekly” Rai 1 puntata 3 luglio 2022?

“Weekly” Rai 1 puntata 3 luglio 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“Weekly” Rai 1, puntata 3 luglio 2022, è il magazine sull’Italia in vacanza condotto da Carolina Rey, Fabio Gallo e Incoronata Boccia. Poi, è un programma per conoscere e raccontare l’Italia, la sua bellezza e le mete di vacanza. Inoltre, alla scoperta di spiagge, borghi, montagne e luoghi sconosciuti. Poi, il viaggio non si limita solo agli aspetti territoriali. Ma, inoltre, punta ad una conoscenza dei luoghi anche attraverso l’incontro con la gente che ci vive. Poi, non manca uno sguardo a temi di attualità.

“WEEKLY” RAI 1 GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 3 LUGLIO 2022

