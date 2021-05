Wanda Nara, Instagram censura lo scatto del lato B. Lei replica: “L’unico cu*o sui social?”

Wanda Nara, Instagram censura lo scatto del lato B. Lei replica: “L’unico cu*o sui social?”

da tuttogossipnews.it

Wanda Nara e la rabbia contro Instagram. L’argentina aveva pubblicato una foto sexy in tanga con lato B ben in mostra. Peccato che lo scatto, dopo pochi minuti, sia stato rimosso, facendo arrabbiare la moglie di Mauro Icardi: “Sono l’unico cu*o sui social?”. La foto è stata eliminata perché “non ha rispettato le regole della community”. Wanda ha reso partecipi i propri followers dell’accaduto: “Questa foto aveva quasi 700 mila like, me la rimuovono perché non rispetta le regole.

La domanda è, quali sono le regole? E sono uguali per tutti? Sono l’unico cu*o su Instagram!”. Il post con la foto incriminata è stato poi ricondiviso dalla Nara, che si è sfogata: “Siamo nel 2021, non nel 1810. Un bikini con maglietta è censura. Seguo donne con corpi spettacolari, gli metto mi piace e mi congratulo in privato o pubblicamente. L’invidia tra donne è una delle cose più brutte che noi stesse possiamo farci. Cominciamo a rispettarci tra di noi così ci rispettano”.

