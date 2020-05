Vuoi guardare il video di “Vivi e lascia vivere RaiPlay” terza puntata?

“Vivi e lascia vivere RaiPlay” terza puntata (VIDEO)

da raiplay.it

“Vivi e lascia vivere RaiPlay”, terza puntata, è la storia di Laura Ruggiero, che ha una vita apparentemente tranquilla. Fino a quando non arriva la notizia della morte di suo marito Renato in un incendio. Da quel momento, inoltre, si vede costretta a reinventare la sua esistenza e quella della sua famiglia. Avviando una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Laura però porta dentro di sé anche un segreto che ha tenuto nascosto con tenacia.

