3 Febbraio 2024

Vittorio Sgarbi annuncia: “Mi dimetto” poi l’attacco a Sangiuliano: “Un uomo senza dignità”

da ansa.it

Nel mezzo di un susseguirsi di scandali e polemiche, Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e personalità pubblica, ha annunciato le sue dimissioni “irrevocabili” dal ruolo di sottosegretario alla Cultura. L’annuncio è giunto durante un evento organizzato da Nicola Porro a Milano, dove Sgarbi ha dichiarato di aver preso questa decisione senza esitazione, puntando il dito contro il suo ex collega, il ministro Gennaro Sangiuliano, al quale ha attribuito l’etichetta di “uomo senza dignità”.

Le circostanze delle dimissioni

La decisione di Sgarbi giunge in un momento cruciale per il governo, dopo mesi di controversie e scandali che hanno messo sotto pressione l’intera coalizione di governo. Le accuse mosse nei confronti di Sgarbi, tra cui l’inchiesta relativa a un quadro rubato e le segnalazioni riguardanti le sue attività extracurriculari, hanno alimentato l’imbarazzo tra gli alleati del governo.

Reazioni e soddisfazione

L’annuncio delle dimissioni di Sgarbi ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre la maggioranza esprime un sospiro di sollievo per il suo addio, le opposizioni hanno accolto la notizia con favore, considerandola la “prima cosa giusta” fatta dal governo. In particolare, il Movimento 5 Stelle ha rivendicato di aver condotto la battaglia per le dimissioni di Sgarbi e ha chiesto spiegazioni alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riguardo ad altri casi controversi all’interno del governo.

Contestazioni e prospettive future

Sgarbi, tuttavia, non accetta le dimissioni come un atto di sottomissione. Ha annunciato di voler fare ricorso al Tar contro l’Antitrust, affermando di essere vittima di una “persecuzione mediatica evidente”. Il suo annuncio è stato accolto con scetticismo da parte di molti, che vedono le dimissioni come un atto dovuto data la pressione crescente dell’opinione pubblica.

Implicazioni per il Governo

Con le dimissioni di Sgarbi, si apre ora un vuoto nel governo che dovrà essere affrontato nelle prossime settimane. Si dovrà valutare se e quando sarà sostituito, considerando anche il posto lasciato vacante da Augusta Montaruli al ministero dell’Università e della Ricerca. Nel frattempo, il dibattito su eventuali nomine future si fa sempre più acceso, con diverse fazioni che avanzano le proprie candidature e richieste.

Conclusioni

Le dimissioni di Sgarbi segnano la fine di un capitolo turbolento all’interno del governo, ma sollevano anche interrogativi sul futuro dell’esecutivo e sulle dinamiche di potere all’interno della coalizione. Mentre alcuni accolgono la notizia con sollievo, altri sono scettici riguardo alle reali motivazioni dietro questa decisione. Resta da vedere come il governo affronterà questa nuova sfida e quali saranno le conseguenze politiche delle dimissioni di Sgarbi.

