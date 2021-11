“Vita da Carlo” scheda e recensione della serie tv Prime Video

Disponibile su: Prime Video

Genere: Commedia, biografico

Anno: 2021

Ideatore: Carlo Verdone, Nicola Guaglianone, Menotti

Cast: Carlo Verdone, Max Tortora, Monica Guerritore, Anita Caprioli, Stefano Ambrogi, Andrea Pennacchi,

Paese: Italia

Durata: 30 minuti

Episodi: 10

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

L’immagine pubblica di Carlo Verdone è quella di un uomo generoso e sempre disponibile. A chi gli chiede selfie e autografi, Carlo non si nega mai. Il prezzo di questa costante ribalta è una vita privata estremamente frugale, quasi come una prigione… o una commedia. Quando poi arriva la proposta di candidarsi a Sindaco di Roma, i risvolti sono ancora più comici e imprevedibili. Per la prima volta Verdone interpreta sé stesso, rivelando la sua intimità.

“Vita da Carlo” scheda e recensione della serie tv Prime Video – La recensione di MoviePlayer.it

“Vita da Carlo” è una serie tv che è una vera sorpresa. Proprio nel momento in cui Carlo Verdone interpreta se stesso, è libero di portare con sé il suo passato, la sua storia. “Vita da Carlo” è una serie metanarrativa, fresca e godibilissima, che ci restituisce un Verdone in gran forma.

Recensione di Maurizio Ermisino. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MadMass.it

Dopo avere trascorso una vita sia dietro che davanti alla cinepresa sperimentando diversi generi cinematografici senza mai abbandonare la sua essenza tragicomica e la vena malinconica che lo contraddistingue da sempre, Verdone non smette di stupire e ci regala Vita da Carlo. Una serie piacevole, leggera e che ha il sapore di una genuina spontaneità sempre più rara.

Recensione di Arianna. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di BadTaste.it

Gli episodi scorrono godibilmente, se si prescinde da una recitazione talvolta marcata eccessivamente e da gag ereditarie rinvigorite dall’uso di un linguaggio colorito, ma sempre perdonabile. L’uomo oltre lo schermo viene fuori con tutte le paturnie, vittima di una monotonia reiterata che ha la sua svolta nell’incontro con la farmacista Anita Caprioli. Sarà lei ad aiutarlo nella scelta più importante della sua carriera?

Recensione di Giulia Calvani. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

