“Vikings Valhalla” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Drammatico, storico, azione, avventura, peplum

Anno: 2022

Ideatore: Michael Hirst

Cast: Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Caroline Henderson

Paese: Canada, Irlanda

Durata: 44-59 minuti

Episodi: 8

Voto (media ponderata): 3.5 (su 5)

La trama

Serie sequel di Vikings ambientata 100 anni dopo e incentrata sulle avventure di Leif Erikson, Freydis, Harald Harada e del re normanno Guglielmo il Conquistatore.

“Vikings Valhalla” scheda e recensione della serie tv Netflix – La recensione di MoviePlayer.it

Questa serie sequel di Vikings sceglie di essere ambientata più di cent’anni dopo la morte di Ragnar, risultando per questo fin da subito coinvolgente ed interessante. La storia è fin da subito molto complessa e lo spettatore rischia di perdersi nelle tante storyline.

Recensione di Carlotta Deiana. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di IGN Italia

“Vikings: Valhalla” riprende pedissequamente ritmo, stile e struttura dello show originale, non portando sostanzialmente nulla di nuovo. Così facendo rende i punti deboli della serie ancora più deboli e si salva solo per una messa in scena che ha ancora qualcosa da dire. Oltre a qualche sporadico momento ispirato.

Recensione di Davide ‘Ambro’ Ambrosiani. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di NerdPool.it

“Vikings: Valhalla” é un degno spin off della serie originale. Punta molto di piú sul fattore religioso in quanto ora si dividono tra cristiani e pagani. Mentre la parte storica risulta piuttosto rallentata in quanto deve seguire un qualcosa di giá scritto. Molto bello il filone della storia che segue i due fratelli e si divide, nel corso delle due storie vengono introdotti molti personaggi interessanti. Ognuno dei quali ha una storia diversa che viene presentata e sará bella da seguire in futuro.

Recensione di Laura Pola. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

