Vuoi guardare il video di “Vieni da me Rai 1” puntata 25 febbraio 2020?

“Vieni da me Rai 1” puntata 25 febbraio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

Oggi, 25 febbraio 2020, è andata in onda una puntata di “Vieni da me Rai 1”, il contenitore del pomeriggio condotto da Caterina Balivo. Un salotto nel quale raccontarsi, emozionarsi e sorridere insieme. La padrona di casa apre le porte a ospiti vip per interviste inedite e divertenti. Ma anche a persone comuni con i loro racconti di vita intensi e toccanti. Comunque, è il contenitore del pomeriggio condotto da Caterina Balivo.

Un salotto nel quale raccontarsi, emozionarsi e sorridere insieme. La padrona di casa apre le porte a ospiti vip per interviste inedite e divertenti. Ma anche a persone comuni con i loro racconti di vita intensi e toccanti. Tuttavia, è il contenitore del pomeriggio condotto da Caterina Balivo. Un salotto nel quale raccontarsi, emozionarsi e sorridere insieme. La padrona di casa apre le porte a ospiti vip.

“Vieni da me Rai 1”, puntata 25 febbraio 2020, è il contenitore del pomeriggio condotto da Caterina Balivo. Un salotto nel quale raccontarsi, emozionarsi e sorridere insieme. La padrona di casa apre le porte a ospiti vip per interviste inedite e divertenti. Ma anche a persone comuni con i loro racconti di vita intensi e toccanti.

Comunque, è il contenitore del pomeriggio condotto da Caterina Balivo. Un salotto nel quale raccontarsi, emozionarsi e sorridere insieme. La padrona di casa apre le porte a ospiti vip per interviste inedite e divertenti. Ma anche a persone comuni con i loro racconti di vita intensi e toccanti. Tuttavia, è il contenitore del pomeriggio condotto da Caterina Balivo. Un salotto nel quale raccontarsi, emozionarsi e sorridere insieme. La padrona di casa apre le porte a ospiti vip.

“VIENI DA ME” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 25 FEBBRAIO 2020

“VIENI DA ME” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 24 FEBBRAIO 2020