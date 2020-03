“Viaggio nella Chiesa di Francesco Rai 1” puntata 1 marzo 2020 (VIDEO)

Vuoi guardare il video di “Viaggio nella Chiesa di Francesco Rai 1” puntata 1 marzo 2020?

da raiplay.it

Oggi, 1 marzo 2020, è andata in onda una puntata di “Viaggio nella Chiesa di Francesco Rai 1”, il programma che racconta come sta cambiando la Chiesa. Ma anche la società nel mondo grazie alla rivoluzione spirituale del Pontefice. La trasmissione propone storie, approfondimenti e punti di vista sulla trasformazione epocale. Una trasformazione che coinvolge credenti e non credenti. A cura di Massimo Milone.

