Verissimo l’intervista di Pamela Prati in onda lei attacca e lo show replica

da dilei.it

Pamela Prati attacca Verissimo dopo l’annuncio di uno speciale sullo scandalo Mark Caltagirone e lo show risponde su Instagram, cancellando la messa in onda dell’intervista. Sabato 2 maggio la trasmissione condotta da Silvia Toffanin era pronta a riproporre uno speciale dedicato alle vicende che hanno visto coinvolta la Prati ormai un anno fa. Una scelta che non è piaciuta a Pamela che su Instagram si è sfogata, criticando la trasmissione. “È imbarazzante – ha scritto l’ex star del Bagaglino.

“In un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del covid 19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare. Tra persone che muoiono per il virus, anziani morti nelle RSA, e tante altre che non hanno più un lavoro e non sanno cosa dare da mangiare ai figli, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie – e a loro ben noto -, e abbiano anche il coraggio di taggarmi”.

La durissima replica della trasmissione

“Ovviamente mi dissocio da cotanta tristezza morale – ha aggiunto Pamela –. E l’unica considerazione che mi rimane è che, evidentemente, questo è l’unico modo che hanno alcuni programmi per fare un po’ di share: utilizzarmi. Ma non lo consento più. Fatevi una vita e trattate argomenti utili per la nazione. Basta con questa ridicolizzazione mediatica e strumentale della mia persona. Davvero, basta. La gente – ha concluso la Prati – è stanca di ascoltare cavolate. Ed io ancora di più di essere un bersaglio mediatico costruito da Voi per farVi lucrare. Mi avete già danneggiato particolarmente. BASTA!!! @verissimotv”.

Poco dopo è arrivata, sempre via Instagram, la risposta dello show di Canale Cinque. Sul profilo ufficiale di Verissimo è apparso un post che ritrae Silvia Toffanin nello studio del programma durante un’intervista a Pamela Prati. “Niente intervista a Pamela Prati – si legge nella didascalia -. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo. #BuonaPrimavera”. Dopo lo sfogo della showgirl dunque non verrà trasmessa l’intervista. Mentre, come è stato confermato sul profilo ufficiale, i telespettatori potranno seguire di nuovo le confessioni di Mara Venier, Alvaro Morata e Alice Campello.

