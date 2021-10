“Venom 2” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Warner Bros

Genere: Azione, fantascienza, thriller, commedia, horror

Anno: 2021

Regia: Andy Serkis

Cast: Tom Hardy, Woody Harrelson, Stephen Graham, Michelle Williams, Naomie Harris

Durata: 97 minuti

Paese: USA

Voto (media ponderata): ♥♥1/2 (su 5)

La trama

Il giornalista Eddie Brock si reca in prigione per intervistare il serial killer Cletus Kasady che sta per essere condannato a morte. Durante l’esecuzione qualcosa va per il verso storto e Kasady diventa l’ospite umano di un altro simbionte alieno, Carnage. Alimentando in questo modo una nuova escalation di violenza e delitti.

La recensione di ComingSoon.it

Il sequel del sottovalutato Venom conferma molti dei pregi del primo film: su tutti, la capacità di non prendersi sul serio, il coraggio di buttarla in vacca e di saper essere cretino quando è necessario. Al tempo stesso, però, sembra un film già contaminato da un simbionte a lui alieno di nome Marvel Cinematic Universe. La fusione tra gli universi narrativi Sony e Marvel appare imminente, e Serkis (deludente alla regia) sembra sperimentare innesti della seriosità baracconesca dell’MCU nel mondo assai più cialtrone di Venom. A vincere nello scontro schizofrenico tra le due identità è, per fortuna, la cialtroneria.

Recensione di Federico Gironi. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Venom 2” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

Il passaggio più riuscito è nel ricorso all’animazione tradizionale, dove figure disegnate come in uno schizzo si animano per rappresentare la violenta infanzia di Cletus. Purtroppo tutto il resto è un susseguirsi di situazioni da slapstick. La cui energia viene neutralizzante da pedanti e continue battute, che hanno un umorismo da scuola elementare. Venom – La furia di Carnage cerca di essere sia un film per famiglie, sia un film più tenebroso ma non riesce in nessuna delle due cose.

Recensione di Andrea Fornanasiero. Voto: 1.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

E’ un film che va considerato per quello che è: un buddy movie sui generis, un film quasi comico su due esseri diversi che si trovano insieme per forza. E, se preso in questo modo, è un film godibile e divertente.

Recensione di Maurizio Ermisino Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

