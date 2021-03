Valerio Scanu critica il quadro di Achille Lauro alla prima serata di Sanremo

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

Valerio Scanu, vincitore della 60esima edizione del Festival di Sanremo, poco fa è stato ospite nel salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane insieme a Fiordaliso e ad Ivana Spagna. Per commentare la prima puntata della kermesse canora.

Uno dei momenti salienti della puntata di ieri sera è stato il tanto atteso quadro di Achille Lauro. Così la conduttrice ha introdotto il tema di discussione e Valerio Scanu ha criticato apertamente l’esibizione dell’ospite fisso del Festival di Sanremo. “A me non è piaciuto, ma in generale non mi piace. L’ho trovato molto sovrastrutturato, tutto molto di contorno”.

Anche il giornalista della sala stampa Luca Dondoni ha espresso qualche perplessità sul quadro di Achille Lauro: “Il messaggio di ieri era molto forte. Ma dopo aver visto un bello show come Il Cantante mascherato a me è sembrato che uno de Il Cantante mascherato fosse scappato a Sanremo”.

