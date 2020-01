“Uomini e donne” Trono Over Aida Nizar contro Gemma Galgani “Mi vergogno per lei”

“Uomini e donne” Trono Over Aida Nizar contro Gemma Galgani “Mi vergogno per lei!”

da lanostratv.it

Aida Nizar, guardando una replica delle puntate andate in onda prima delle feste natalizie del Trono Over di Uomini e Donne, ha duramente criticato il comportamento di Gemma Galgani con Juan Luis. L’opinionista spagnola, nota in Italia per aver partecipato al Grande Fratello di Barbara D’Urso, è stata un fiume in piena ed ha commentato la dama scioccata con queste parole. ““Mamma mia! Veramente, mi vergogno per lei!. Ma c’è una donna come questa? Sta sempre chiedendo un bacio, un bacio!”.

Per Aida il comportamento di Gemma non è accettabile. Ha infatti continuato a criticarla dicendo che un donna non dovrebbe mai implorare un bacio in quel modo. Nè comportarsi come lei. Nello specifico la Nizar stava commentando l’esterna tra Gemma e Juan Luis ed il famoso racconto dalla serata passata insieme. In cui la dama ha ammesso che Juan Luis si addormentò.

Uomini e Donne, Aida Nizar fa un appello a Maria De Filippi: “Come si può permettere questo?”

Aida Nizar, durante il suo lungo commento nelle stories di Instagram, ha chiamato in causa anche Maria De Filippi. Rivolgendole questo appello: “Come si può permettere questo?”. L’opinionista spagnola ha premesso di ammirare e stimare la conduttrice di Uomini e Donne. Ma di non capire perché viene mandato in onda il comportamento, a suo dire sbagliato, di Gemma Galgani. Aida Nizar, quindi, ha continuato a criticare la dama del Trono Over aggiungendo che l’amore non si chiede ma nasce spontaneo. E ribadendo che lei prova vergogna ed è scioccata per il comportamento della Galgani.

Trono Over, Aida Nizar difende Juan Luis: “Ma poverino lui”

Molto probabilmente Aida Nizar ha reagito così perché non conosce le anticipazioni del Trono Over su Gemma e Juan Luis e soprattutto sul retroscena svelato dalla dama. L’opinionista infatti, oltre ad attaccare la Galgani ha difeso Juan Luis dicendo che se fosse stato un uomo ad essere insistente come Gemma lo avrebbero ‘ammazzato’. Quindi, ha concluso dicendo: “Ma poverino lui! Come si può permettere questa denigrazione”.

AIDA NIZAR INCIDENTE HOT AL MARE (FOTO)