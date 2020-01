Colpo di scena a Uomini e Donne, Maria De Filippi costretta a prendere una dolorosa decisione

Uomini e Donne Torna senza il volto famoso del programma L’addio doloroso di Maria

da kontrokultura.it

Clamorose anticipazioni giungono da Uomini e Donne. Maria De Filippi e il suo format, attualmente in pausa, ritorneranno in onda dal prossimo 7 Gennaio. Nonostante tutto, però, la redazione continua ad essere a lavoro, e pochi giorni fa è stata registrata una nuova puntata del trono over. Ovviamente la protagonista è stata ancora una volta Gemma Galgani che ha deciso di mollare il suo Juan. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Uomini e Donne Torna senza il volto famoso del programma L’addio doloroso di Maria

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti la registrazione del 27 dicembre vedono al centro dello studio Gemma Galgani. Nell’ultima puntata andata in onda prima della pausa natalizia, la dama di Uomini e Donne era stata lasciata in lacrime dietro le quinte da Juan Luis. Il cavaliere venezuelano, che nel frattempo è stato attaccato sia sui social che negli studi di essere falso. Si è ripresentato da Maria De Filippi cercando di giustificarsi per ennesima volta, senza però riuscirci. La torinese infatti, ha deciso di prendere le distanze dal cavaliere, dicendogli addio per sempre.

Maria invita Juan Luis ad abbandonare il programma

Dopo il ‘benservito’ di Gemma che lascerà tutti i presenti senza parole, Juan Luis chiederà di conoscere Aurora ma la dama non accetterà la sua richiesta. Grazie agli spoiler, possiamo anticipare che per il cavaliere napoletano nessuna donna vorrà intraprendere una conoscenza con lui.

Di conseguenza, sarà Maria De Filippi a questo punto, ad invitare Ciano a lasciare la trasmissione. Una scelta molto difficile e dolorosa per la conduttrice visto sopratutto gli ascolti che stava facendo Uomini e Donne. Da quando è arrivato Ciano, lo share del trono over ha avuto una grande impennata raggiungendo picchi pari al 26%. Da anni ormai le avventure amorose della Galgani appassionano il pubblico a casa e anche in questo caso dopo Giorgio Manetti, grazie alla torinese Maria ha fatto il botto.

GEPPI CUCCIARI LA DURA ACCUSA DELL’EX MARITO LUCA BONACCORSI: “MI TORTURA”