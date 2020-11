Uomini e Donne cambia lo storico jingle e il pubblico rimane spiazzato ecco cosa potrebbe essere successo

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

A Uomini e Donne, storico programma di Canale 5 in onda dal 1996, negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione. Ad accompagnare lungo la passerella tutti i corteggiatori non c’era più il classico jingle, diventato il trademark del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Ma un altro sottofondo musicale non altrettanto benvoluto. Un cambiamento radicale che ha lasciato esterrefatto il pubblico da casa.

Che mai si sarebbe aspettato di non ascoltare più, da un momento all’altro, quel motivetto inconfondibile. A cui i telespettatori si erano tanto affezionati. Lo storico jingle di Uomini e Donne è stato ideato da Agostino Penna, il quale anni fa suonava direttamente dal vivo il motivetto in studio. Dopo un po’ di tempo, l’autore del jingle ha lasciato il programma della De Filippi. Ma il motivetto d’entrata dei corteggiatori era rimasto invariato. Almeno fino a pochi giorni fa.

Il cambiamento potrebbe essere legato ad una questione di diritti d’autore, almeno secondo l’ipotesi di Bubinoblog. Riguardando le puntate infatti, sembra che la nuova entrance music sia stata aggiunta in un secondo momento, durante la fase di post produzione. Il che significa che, mentre i protagonisti del trono over e classico percorrevano la passerella, c’era ancora il vecchio jingle. Ciò spiegherebbe la mancanza di reazioni in studio o sensazioni di smarrimento. Provate invece dal pubblico da casa. Si riuscirà a trovare un accordo per far tornare in onda il vecchio e amato parapapapapara?

