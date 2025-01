11 Gennaio 2025

Vuoi guardare il video di “Unomattina in famiglia” streaming puntata di oggi 12 gennaio 2025?

“Unomattina in famiglia” streaming puntata di oggi 12 gennaio 2025 (VIDEO)

da raiplay.it

Introduzione

Il 4 gennaio 2025 è stato un giorno speciale per tutti i telespettatori grazie alla puntata di oggi di Unomattina in Famiglia. Il programma di successo, poi, che continua a conquistare il cuore del pubblico con la sua formula collaudata e premiata da ascolti record. In questa puntata, inoltre, il pubblico ha avuto l’opportunità di immergersi in una vasta gamma di rubriche coinvolgenti, con ospiti fissi di spicco (mancherà, dopo 18 anni, il professor Sabatini), dirette coinvolgenti e la possibilità di rivedere tutto in replica su YouTube e RaiPlay. Scopriamo, quindi, insieme cosa ha offerto in diretta questa straordinaria edizione di Unomattina in Famiglia.

Unomattina in Famiglia: Una Tradizione di Successo – Puntata di oggi 4 gennaio 2025

Unomattina in Famiglia, poi, ha dimostrato ancora una volta di essere una pietra miliare della televisione italiana, offrendo ai telespettatori una miscela unica di intrattenimento, informazione e approfondimento. La puntata di oggi, 4 gennaio 2025, dunque, non ha fatto eccezione, con una serie di rubriche affascinanti che hanno catturato l’attenzione di tutti.

Rubriche Coinvolgenti

Il programma, inoltre, offre una vasta gamma di rubriche in diretta, ognuna dedicata a temi e argomenti diversi. Tra le più amate dal pubblico ci sono:

Bel Canto di Francesco Micheli: Una rivisitazione originale del melodramma, con, poi, esibizioni memorabili degli allievi dei Conservatori. Maturandi con Stefano Pieri: Uno sguardo agli studenti nell’anno conclusivo del loro percorso scolastico, affrontando, inoltre, le loro ansie e sogni per il futuro. Pronto Soccorso Linguistico: Il nuovo presidente dell’Accademia della Crusca, Paolo D’Achille, che sostituisce dopo 18 anni il professor Sabatini, guida questa rubrica, che, comunque, continua a essere un punto di riferimento per la lingua italiana. Cronaca Rosa di Gianni Ippoliti: Una ricerca incisiva del gossip che va, nondimeno, oltre la carta stampata. Canta che ti Passa: Un gruppo di persone selezionate, dunque, si esibisce al karaoke, ripercorrendo la storia delle più belle canzoni italiane.

Informazione e Attualità – Puntata di oggi 4 gennaio 2025

Unomattina in Famiglia, insomma, non si limita all’intrattenimento, ma offre anche spazi dedicati all’attualità. Tra questi spiccano:

Il Fatto del Giorno: Un approfondimento del sabato su un evento rilevante della settimana. Quadrare i Conti: La domenica, due argomenti di varia umanità legati ai fatti della settimana vengono trattati in modo approfondito.

Conduzione di Eccellenza

Il programma è condotto da un trio di conduttori di grande talento: Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. La loro presenza carismatica contribuisce a rendere ogni puntata di Unomattina in Famiglia un’esperienza unica. Il pubblico, sicuramente, sentirà la mancanza tra gli ospiti fissi del professor Sabatini, dopo 18 anni di pregiatissima presenza.

Disponibile in replica su YouTube e RaiPlay – Puntata di oggi 4 gennaio 2025

Per coloro, poi, che hanno perso la diretta o desiderano rivedere i momenti salienti, Unomattina in Famiglia è disponibile in replica su YouTube e RaiPlay, garantendo un accesso comodo e flessibile alle puntate precedenti.

Conclusioni

La puntata di oggi, quindi, di Unomattina in Famiglia, 4 gennaio 2025, è stata un altro straordinario capitolo di questa amata tradizione televisiva. Con rubriche coinvolgenti, ospiti fissi di spicco e, poi, una conduzione di eccellenza, il programma continua a offrire intrattenimento di qualità e approfondimenti su temi importanti. Non perdete, quindi, l’opportunità di rimanere aggiornati e intrattenuti su Unomattina in Famiglia su RaiPlay e YouTube.

