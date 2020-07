Vuoi guardare il video di “Unomattina Estate RaiPlay” puntata 31 luglio 2020?

“Unomattina Estate RaiPlay” puntata 31 luglio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

"Unomattina Estate RaiPlay", puntata 31 luglio 2020, è lo storico contenitore della mattina. Condotto da Barbara Capponi e Alessandro Baracchini. Realizzato in collaborazione con il Tg1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera. E poi politica, economia, medicina e cronaca. Inoltre l'approfondimento degli argomenti dell'agenda sociale. In modo da consentire al grande pubblico di ricevere quotidianamente informazioni. Tempestive e accurate.

Insomma, tutto sulle questioni più importanti dei nostri giorni. Ovvero lavoro, pensioni, economia, medicina. Ma anche costume e spettacolo. Coprendo cosi una vasta gamma di tematiche, dall'attualità all'intrattenimento. Inoltre, il programma segue una dimensione factual family attraverso una serie di rubriche. Ognuna dedicata ai temi del risparmio, riuso, green e riciclo.

