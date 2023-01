Vuoi guardare il video di “Uno Zecchino nella calza” Rai 1?

“Uno Zecchino nella calza” Rai 1 (VIDEO)

da raiplay.it

“Uno Zecchino nella calza” Rai 1 è un viaggio in musica con il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. E, poi, tanti ospiti, alla scoperta degli splendidi scenari innevati del Trentino. Poi, ad accompagnarci in questa avventura una befana d’eccezione interpretata da Veronica Maya. E, inoltre, tanti amici dell’Antoniano come Cristina D’Avena, Deborah Iurato, Ludovica Nasti. E, poi, Nunù, i Buffycats e i personaggi della serie Summer and Todd. Comunque, è un viaggio in musica con il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

E, poi, tanti ospiti, alla scoperta degli splendidi scenari innevati del Trentino. Poi, ad accompagnarci in questa avventura una befana d’eccezione interpretata da Veronica Maya. E, inoltre, tanti amici dell’Antoniano come Cristina D’Avena, Deborah Iurato, Ludovica Nasti. E, poi, Nunù, i Buffycats e i personaggi della serie Summer and Todd. Tuttavia, è un viaggio in musica con il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. E, poi, tanti ospiti, alla scoperta degli splendidi scenari innevati del Trentino. Poi, ad accompagnarci in questa avventura una befana d’eccezione interpretata da Veronica Maya.

“Uno Zecchino nella calza” Rai 1 è un viaggio in musica con il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. E, poi, tanti ospiti, alla scoperta degli splendidi scenari innevati del Trentino. Poi, ad accompagnarci in questa avventura una befana d’eccezione interpretata da Veronica Maya. E, inoltre, tanti amici dell’Antoniano come Cristina D’Avena, Deborah Iurato, Ludovica Nasti. E, poi, Nunù, i Buffycats e i personaggi della serie Summer and Todd. Comunque, è un viaggio in musica con il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

E, poi, tanti ospiti, alla scoperta degli splendidi scenari innevati del Trentino. Poi, ad accompagnarci in questa avventura una befana d’eccezione interpretata da Veronica Maya. E, inoltre, tanti amici dell’Antoniano come Cristina D’Avena, Deborah Iurato, Ludovica Nasti. E, poi, Nunù, i Buffycats e i personaggi della serie Summer and Todd. Tuttavia, è un viaggio in musica con il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. E, poi, tanti ospiti, alla scoperta degli splendidi scenari innevati del Trentino. Poi, ad accompagnarci in questa avventura una befana d’eccezione interpretata da Veronica Maya.

“UNO ZECCHINO NELLA CALZA” RAI 1 GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO